Міністерку праці США відправили до демісії.

Лорі Чавес-Деремер закидали «ганебну поведінку» на робочому місці.

Міністерка праці Сполучених Шаттів Лорі Чавес-Деремер (Lori Chavez-DeRemer) полишає уряд президента Дональда Трампа після низки скандалів та звинувачень у «ганебній поведінці». Про це повідомив телеканал CNN з покликом на пост директора з комунікацій Білого дому Стівена Чунга (Steven Cheung) у соцмережі Х. За його словами, Чавес-Деремер «перейде на роботу у приватний сектор.

Наразі обов'язки міністра праці виконуватиме Кіт Сондерлінг (Keith Sonderling), який раніше був заступником міністерки. Сама Чавес-Деремер також зазначила у соцмережі Х, що для неї було «честю служити у цій історичній адміністрації та працювати на найвеличнішого президента».

Як зазначає телеканал CNN, останніми місяцями в Міністерстві праці проходило внутрішнє розслідування після скарги на неналежну поведінку Чавес-Деремер. Її звинуватили у сексуальних стосунках зі співробітником служби безпеки, використанні ділових поїздок як приводу для особистих подорожей та інших зловживань посадовими повноваженнями.

Зокрема, Чавес-Деремер просила організовувати її робочі поїздки таким чином, щоб вона могла відвідувати бої зі змішаних єдиноборств UFC, концерти та відвідувати друзів та родину в інших містах. Крім того, передає CNN, міністерка праці вимагала від своїх співробітників купувати їй алкоголь. Через звинувачення у сексуалізованому насильстві чоловікові Чавес-Деремер також було заборонено доступ до будівлі Міністерства.

Лорі Чавес-Деремер – вже третя жінка, яка менш ніж за два місяці, полишає адміністрацію Дональда Трампа. На початку квітня президент відправив у відставку генеральну прокурорку країни Пем Бонді (Pam Bondi), а ще раніше – міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем (Kristi Noem).

Як повідомляє видання Politico, Трамп розмірковує про нові відставки в уряді. Серед ймовірних кандидатів на демісію називають міністра торгівлі Говарда Лютніка (Howard Lutnick), директора ФБР Кеша Пателя (Kash Patel) та міністра армії Деніела Дріскола (Daniel Driscoll).