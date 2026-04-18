США продовжили на місяць скасування санкцій проти російської нафти.

Хоча раніше міністр фінансів США запевнявв, що не продовжуватиме послаблення для Росії.

 

 

Адміністрація Трампа в п’ятницю, 17 квітня, пролонувала дію винятку, який дозволяє країнам купувати російську нафту, що вже запомпована в танкери, які перебувають в морі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Через це деякі американські конґресмени звинуватили уряд у поблажливості до Москви на тлі загострення її війни проти України.

 

Попереднє послаблення США щодо експорту російської нафти було запроваджено 13 березня в умовах зростання цін на енергоносії, викликаного війною в Ірані та перекриттям Ормузької протокти. Чинність послаблень обмежувалася 30-ма днями – до 11 квітня. Тоді міністр фінансів США Скотт Бессент назвав це «вузькоспрямованим і короткостроковим» заходом, який не повинен суттєво вплинути на нафтові доходи Москви. Ще 15 квітня він запевняв, що Вашінґтон не має ні найменшого наміру продовжувати винятки для російської нафти.

 

Нове послаблення дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, завантажені на судна з 17 квітня до 16 травня. Цей крок є частиною зусиль Білого дому щодо контролю за світовими цінами на енергоносії, які різко зросли під час американо-ізраїльської війни проти Ірану. «Оскільки перемовини (з Іраном) прискорюються, Міністерство фінансів хоче забезпечити доступність нафти тим, хто її потребує», – сказав речник Міністерства фінансів.

 

Світові ціни на нафту 17 квітня впали на 9% до приблизно 90 доларів за барель після того, як Іран тимчасово знову відкрив Ормузьку протоку. Але, за даними Міжнародної енергетичної аґенції, війна вже призвела до найгірших перебоїв у постачанні енергії в історії. Зокрема пошкоджено понад 80 нафтогазових об'єктів на Близькому Сході. А Тегеран попередив, що може знову перекрити Ормузьку протоку, якщо нещодавня блокада іранських портів ВМС США продовжиться.

18.04.2026

