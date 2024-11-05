Проросійська опозиція в Молдові намагається оскаржити перемогу Санду на виборах.

Соціалісти з звернуться з відповідними поданням до Конституційного суду й ЦВК.

Проросійська опозиція в Молдові має намір оскаржити перемогу Маї Санду на президентських виборах, другий тур яких відбувся в неділю, третього листопада. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NewsMaker. Зокрема Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), яка підтримала конкурента Санду – ексгенпрокурора Александр Стояноґло, – оголосила, що звернеться до Центральної виборчої комісії (ЦВК) та Конституційного суду (КС) з приводу порушень, допущених на виборах президента.

Лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон заявив, що його партія не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Він назва Стояноґло «справжнім переможцем» виборів. «Влада сфальшувала вибори і неминуче заплатить політично та юридично за ці фальшування. Александр Стояноґло є президентом, обраним більшістю громадян, які живуть тут, у Молдові. Санду здобула перемогу лише у цифрах і лише за підтримки ззовні. Вона досягла насильницького результату за допомогою зловживань, порушень, погроз, залякування та диктаторського використання державних ресурсів та установ. Цей результат ставить під сумнів леґітимність Маї Санду як президента», – наголосив Додон

Він назвав Санду «президенткою діаспори». «Майю Санду знову врятували діаспора, Сорос, амбасади, іноземні гості та її нахабні маніпуляції. Від розпачу та страху програти у цій передвиборчій кампанії вона показала своє справжнє обличчя», – написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Зі схожою заявою виступив і створений у Москві опозиційний молдавський блок «Victorie-Победа» Ілана Шора. Це виборче утворення теж оголосило про намір оскаржити підсумки виборів президента Молдови, оскільки вважає умови голосування російської та західної діаспори нерівними. «Санду досягла потрібного результату лише завдяки махінаціям на європейських ділянках та масовим порушенням. А фактично вона тричі програла. І референдум. І перший тур. І другий. Російська та західна діаспори голосували за нерівних умов»,— йдеться в Telegram-каналі блоку.

Представники «Victorie-Победа» нарікали, що в Росії, «де проживає найбільша діаспора» (до 500 тис. осіб), відкрили лише дві дільниці, а в країнах Європи — «десятки, і багато які пустували». «Цю несправедливість треба усунути на законодавчому рівні», – йдеться у повідомленні.

Утім блок «Victorie-Победа» не може виступати як суб’єкт виборів у Молдові, оскільки Центральна виборча комісія Молдови відхилила його заявку на участь у виборах. ЦВК ухвалила таке рішення через виявлені порушення блоком законодавства Республіки Молдова. Порушення стосуються, зокрема, назви блоку та способів його фінансування. Також у ЦВК звернули увагу, що до блоку входить оголошена незаконною в Молдові партія «Шор», а лідер блоку Ілан Шор перебуває у розшуку. І оскільки блок не був зареєстрований Міністерством юстиції Молдови, то він не має легітимних можливостей оскаржувати будь-що в республіці.