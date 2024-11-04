Маю Санду переобрано на другу президентську каденцію.

Їй вдалося вирвати перемогу в ставленика соціалістів Олександр Стояноґло завдяки голосам діаспори.

 

 

У Молдові в неділю, третього листопада відбувся другий тур виборів президента. У ньому брали участь чинна президентка Мая Санду та колишній генпрокурор Александр Стояноґло, якого підтримала Партія соціалістів. Згідно з даними, оприлюдненими Центральною виборчою комісією за результатами підрахунку 96,62 відсотків бюлетенів, перемогу здобула чинна глава держави. За Санду проголосувало 53,18% (832304) молдовських виборців.

 

Александр Стояноґло підтримало 46,74% (733097) молдован. Причому тривалий час в ході підрахунку голосів саме він перебував на лідируючих позиціях, а Мая Санду відставала. Щойно коли справа дійшла до підрахунку бюлетенів у великих містах та у виборчих дільницях за кордоном тенденція почала стрімко змінюватися. Згодом Санду вирвалася вперед з невеликою перевагою, але з кожною новою порцією підрахунків нарощувала відрив.

 

Фактично повторилася історія двотижневої давності з референдумом щодо внесення до Конституції Республіки Молдова пункту про прагнення країни стати повноправним членом Європейської Унії. Тоді теж позитивного результату вдалося досягнути лише завдяки голосам діаспори.

 

В офісі урядової партії «Дія і солідарність» (PAS) вже розпочали святкувати перемогу своєї лідерки Маї Санду. «Демократія в Молдові перемогла», – заявив прес-секретар уряду Даніел Воде в етері NewsMaker.

 

Мая Санду подякувала і своїм прихильникам, і противникам за участь у виборах. «Дякую всім людям, які взяли участь у голосуванні, з усіх куточків країни. Особливо я дякую мешканцям Кишинева, які прийшли сьогодні голосувати у великій кількості. Я також хочу подякувати молоді, яка встановила сьогодні рекордну явку. Я дякую громадянам за межами країни, які продемонстрували виняткову мобілізацію!» – заявила вона.

 

За даними ЦВК, електоральна фреквенція становила трохи більше 54%.

 

Нагадаємо, що в першому турі виборів, який відбувся 20 жовтня,  Санду набрала 42,49% голосів, Стояноґло – 25,95%.

04.11.2024

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