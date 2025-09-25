Олігарха-втікача Плахотнюка екстрадовано до Молдови.

Він був фігурантом справи про розкрадання 1 млрд доларів з державної скарбниці.

 

 

Володимира Плахотнюка, одного з найбагатших людей Молдови і колишнього депутата парламенту, у четвер, 25 вересня, доставили до Кишинева після екстрадиції з Греції. За повідомленням порталу NewsMaker.md, правоохоронці його вивели з літака у кайданках та посадили до автомобіля.

 

Володимир Плахотнюк, екслідер Демократичної партії, довгий час вважався одним із найвпливовіших політиків країни. Він став одним з ключових фігурантів справи про так звану «крадіжку століття» – викрадення 2013 року одного мільярда доларів з молдовської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

 

Плахотнюка затримали 22 липня на летовищі Атен за ордером Інтерполу під час спроби вилетіти до Дубаю. У ході обшуку у нього виявили 21 документ на різні імена, нібито видані владою Молдови, Румунії, Росії, України, Болгарії, Іраку та Вануату. Після кількох місяців юридичних процедур грецька влада ухвалила рішення про екстрадицію Плахотнюка до Молдови, де на нього чекає судовий розгляд.

 

Повернення олігарха відбулося за кілька днів до парламентських виборів, які визначать подальший курс Молдови – зближення з Європейською Унією чи подальше посилення проросійських сил. Правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність», яка перебуває при владі з 2021 року, може зіткнутися з труднощами у збереженні більшості на тлі соціально-економічного невдоволення в Молдові.

25.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Благодарний Еродій»: 10 років на сцені
Богдан Поліщук
Це більше, ніж вистава. Це філософське дослідження, мистецький твір та культурна подія, що залишають слід у серцях глядачів. Її десята річниця —можливість ще раз зануритися в унікальний світ, створений Сковородою, режисером, художником та акторами.
24.09.25 | | Штука
Вісім п’єс про війну та сьогодення
Дмитро Терновий
П’єси потрапляють до професійної аудиторії, відбуваються обговорення, з’являються постановки. Через ці тексти народжується майбутня культурна пам’ять, і саме театр стає місцем, де наші історії, рефлексії і голоси стають видимими та чутними.
23.09.25 | | Штука
Гвинтівка рядового Макса Фріша
Сергій ГЕРМАН
У визначений день 12-та армія Вермахту мала перетнути кордон зі Швейцарією і за 2–3 дні розгромити її збройні сили. З півдня наступ мала підтримати Італія
23.09.25 | | Дискурси
Сила цифри
Юрко ТИМЧУК
Нагадаємо: коли незрозуміло, про що йде мова, то йдеться, скорше за все, про гроші. Щоправда, іноді мова йде про вибори. Огляд подій минулого тижня в Україні.
23.09.25 | | Україна
Мікалоюс Чіурліоніс: фільм у Львові
26 вересня о 18:30 у Jam Factory Art Center покажуть документальний фільм «На хмарному кораблі» («Debesies laivu») про литовського композитора і художника Мікалоюса Чіурліоніса.
22.09.25 | | Штука
Українські симфонічні прем’єри
Яким Горак
Якими б далекими, різними і незалежними один від одного були автори творів, програма зближала їх на ґрунті образів самозаглиблення, спогляданням внутрішнього світу людини і окреслення цього засобами модерної музичної мови.
22.09.25 | | Штука
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25 | | Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.