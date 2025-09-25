Олігарха-втікача Плахотнюка екстрадовано до Молдови.

Він був фігурантом справи про розкрадання 1 млрд доларів з державної скарбниці.

Володимира Плахотнюка, одного з найбагатших людей Молдови і колишнього депутата парламенту, у четвер, 25 вересня, доставили до Кишинева після екстрадиції з Греції. За повідомленням порталу NewsMaker.md, правоохоронці його вивели з літака у кайданках та посадили до автомобіля.

Володимир Плахотнюк, екслідер Демократичної партії, довгий час вважався одним із найвпливовіших політиків країни. Він став одним з ключових фігурантів справи про так звану «крадіжку століття» – викрадення 2013 року одного мільярда доларів з молдовської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

Плахотнюка затримали 22 липня на летовищі Атен за ордером Інтерполу під час спроби вилетіти до Дубаю. У ході обшуку у нього виявили 21 документ на різні імена, нібито видані владою Молдови, Румунії, Росії, України, Болгарії, Іраку та Вануату. Після кількох місяців юридичних процедур грецька влада ухвалила рішення про екстрадицію Плахотнюка до Молдови, де на нього чекає судовий розгляд.

Повернення олігарха відбулося за кілька днів до парламентських виборів, які визначать подальший курс Молдови – зближення з Європейською Унією чи подальше посилення проросійських сил. Правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність», яка перебуває при владі з 2021 року, може зіткнутися з труднощами у збереженні більшості на тлі соціально-економічного невдоволення в Молдові.