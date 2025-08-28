Європейські лідери пообіцяли захистити Молдову від Росії.

На святкування 34-ї річниці проголошення молдовської незалежності до Кишинева прибули Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон і Дональд Туск.

Молдова у середу, 27 серпня, відсвяткувала 34-ту річницю проголошення незалежності. На запрошення президентки країни Маї Санду на урочистості прибули бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Цей візит у форматі Ваймарського трикутника, створеного у рамках співпраці їхніх країн, відбувся за місяць до парламентських виборів у Молдові, призначених на 28 вересня. Про це повідомила молдовська інформаційна аґенція IPN.

Європейські гості виступили зі сцени, спорудженої на центральній площі Кишинева. Фрідріх Мерц пообіцяв «зробити все», щоб цієї осені були відкриті перші кластери перемовин про вступ Молдови до Європейської Унії. Для цього Берлін готовий відрядити до Кишинева експертів з метою підтримки необхідних реформ. Окремо Мерц згадав, що Молдова теж страждає від розв'язаної Росією аґресивної війни, яка має закінчитися якнайшвидше.

У подібному ключі виступили Емманюель Макрон і Дональд Туск. Причому в своїх виступах вони використовували румунську мову. Макрон особливо відзначив реформи Молдови у сфері правосуддя та адміністративного управління в рамках підготовки країни до її вступу до Євроунії, а також наголосив на прихильності Парижа до підтримки Кишинева в рамках не тільки європейських, а й двосторонніх проектів.

Туск заявив, що без незалежної та безпечної Молдови не буде безпечної Євроунії. «Сьогодні ви святкуєте свою незалежність, а не страх та іноземне панування. Коли народ єдиний і сміливий, жодна імперія не зможе його перемогти. Ви, молдавани, вже довели, що маєте цю силу. Ви показали світові, що Молдова живе нашими спільними цінностями», – сказав прем'єр-міністр Польщі.

Президентка Молдови Мая Санду, своєю чергою, під час виступу зізналася, що Молдова завжди «зі захопленням дивилася на Францію, Німеччину та Польщу, їхню культуру, традиції, демократичну мужність та спосіб, яким ці країни побудували свій економічний успіх». «Сьогодні наші друзі тут з нами, щоб чітко показати, що Молдова важлива, і вступ до Європейської Унії – це не далека мрія, а проєкт, над яким ми працюємо. Цей проєкт у наших руках, і ми не маємо права допустити його провал. Ми не маємо права допустити повернення важких часів. Франціє, Польще, Німеччино – ви демонструєте не лише свою підтримку Республіці Молдова, але й те, що європейський проєкт продовжує розвиватися, і ми є його частиною. Без Європейської Унії Молдова буде заблокована в майбутньому. Ми відчуваємо це з кожною бомбою, яка падає на сусідню країну», – сказала президентка Молдови.