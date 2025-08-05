Голову Гагаузії у Молдові Євгенію Гуцул засудили до семи років ув'язнення.

Вона вважалася однією з найвпливовіших прихильниць Кремля у Молдові.

Суд у Кишиневі засудив голову Гагаузької автономії (башканку) Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у в'язниці напівзакритого типу. Її визнали винною у справі про незаконне фінансування політичної партії. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker. Окрім того, вона зобов'язана повернути державі 40 млн. леїв. Гуцул себе винною не визнає.

За версією звинувачення, у 2019-2022 роках, коли Євгенія Гуцул працювала секретарем партії «Шор», вона систематично ввозила до Молдови гроші з Росії, які потім використала партія. Також голову Гагаузької автономії звинуватили у координації роботи деяких офісів партії та «свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання» для фінансування діяльності партії “Шор”» — понад 42,5 мільйона леїв (близько 2,5 мільйона доларів).

У березні цього року Гуцул затримали та відправили під арешт, але вже у квітні суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт. Після винесення вироку голову Гагаузької автономії заарештували у приміщенні суду.

Звинувачення вимагало для Гуцул дев'яти років позбавлення волі. Сама вона на суді заявила, що розраховує на виправдувальний вирок.

Влада Молдови та керівництво Європейської Унії звинувачували Євгенію Гуцул у зв'язках з Росією. Після арешту у березні Гуцул просила російського диктатора Володимира Путіна вчинити тиск на Молдову, щоб її звільнили.