Прокремлівський блок «Победа» не допустили до виборів президента Молдови.

Його звинуватили в порушенні законодавства Республіки Молдова.

 

 

Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку опозиційного блоку «Victorie-Победа» на участь у виборах президента, які заплановано на осінь, та в референдумі щодо інтеґрації країни до Європейської Унії. По це повідомив молдовський інформаційний портал IPN. ЦВК ухвалила таке рішення через виявлені порушення блоком законодавства Республіки Молдова. Блок уже пообіцяв оскаржити цю відмову в суді.

 

Рішення підтримали семеро членів комісії, один виступив проти. «Розглянувши матеріали, подані заявниками від чотирьох партій, комісія констатувала, що вони проіґнорували низку рекомендацій», – пояснив заступник голови ЦВК Павел Постіка.

 

За його словами, порушення стосуються, зокрема, назви блоку та способів його фінансування. Також у ЦВК звернули увагу, що до блоку входить оголошена незаконною в Молдові партія «Шор», а лідер блоку Ілан Шор перебуває у розшуку.

 

Нагадаємо, що 2019 року Шор утік з Молдови після того, як проти нього було порушено кілька кримінальних справ. Кілька минулих років він мешкає в Ізраїлі. Кишинів неодноразово звертався до Єрусалима щодо його екстрадиції.

 

Окрім того, служба безпеки і прокуратура Молдови вбачають у створенні блоку «Victorie-Победа» ознаки державної зради.

 

Вибори президента Молдови призначено на 20 жовтня. Чинна президентка Мая Санду вже заявила про намір балотуватися на другий термін. Того ж дня пройде референдум, на якому громадяни зможуть висловитися щодо вступу республіки до Євроунії.

 

Напередодні блок «Victorie-Победа» висунув ексдепутата-соціаліста Василя Болю кандидатом у президенти. Він виступив із закликом повернути російській мові офіційний статус у країні та відновити відносини з СНД та ЄАЕС.

07.08.2024

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