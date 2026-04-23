Молдовського олігарха Плахотнюка засудили у до 19 років в’язниці.

Його звинуватили в розкраданні мільярда доларів з державної скарбниці.

Суд у Кишиневі оголосив колишнього молдовського політка й олігарха Влада Плахотнюка винним у розкраданні одного мільярда доларів з банківської системи країни. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md. Плахотнюка засуджено до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у в'язниці закритого типу. Термін ув'язнення обчислюватиметься з дня винесення вироку.

Суд також позбавив його права обіймати певні державні посади протягом п'яти років та зобов'язав виплатити державі компенсацію у розмірі приблизно 60 мільйонів доларів.

Прокурор Александр Черней заявив, що звинувачення вимагало покарання у вигляді 25 років позбавлення волі, тож тепер проаналізує рішення суду, щоб зрозуміти, чи варто його оскаржити. «Він був визнаний винним за всіма п'ятьма пунктами звинувачення. Ми вимагали покарання у вигляді 25 років ув'язнення. Ми проаналізуємо мотивувальну частину вироку та ухвалимо рішення щодо його оскарження. Також ухвалено стягнути з підсудного суму у розмірі 60 мільйонів доларів. Усі арешти на майно збережено, а їхня загальна сума перевищує один мільярд леїв».

Адвокат Плахотнюка Лучіан Роґак заявив, що процес проходив поспіхом і з порушеннями, а захист не очікував іншого рішення з боку суду, зважаючи також на величезний політичний тиск. За його словами, вирок буде оскаржено як в апеляційній інстанції, так і в Європейському суді з прав людини.

Сам Влад Плахотнюк відмовився бути присутнім на засіданнях суду. Провину він не визнав, стверджуючи, що кримінальне переслідування політично вмотивоване. Варто зазначити, що щодо Плахотнюка залишаються відкритими ще три кримінальні провадження.

Влад Плахотнюк у 2010-х вважався найвпливовішою людиною у Молдові. За версією молдовських ЗМІ, він неформально контролював уряд та більшість у парламенті.

Звинувачення щодо нього у виведенні з банківської системи Молдови одного мільярд доларів з'явилися в 2015 році. Таку суму за кілька днів до виборів у Молдові три банки – Banca de Economii, Unibank та Banca Sociala – видали невстановленим особам. Справу про «крадіжку мільярда» спровокували масові акції протесту у Молдові.

Сам Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року після демісії підконтрольного йому уряду. Більше року він перебував на території США, де запросив політичного притулку, але американська влада відхилила його прохання. Напередодні президентських виборів восени 2020 року Плахотнюк залишив США і прибув до Туреччини. 25 вересня 2025 року його затримали на летовищі в Греції. Звідти його було екстраговано до Молдови.