Правляча проєвропейська партія впевнено переманає на виборах у Молдові.

Скоріш за все партія «Дія та солідарність» президентки Маї Санду збереже більшість у парламенті.

На парламентських виборах, що відбулися в Молдові в неділю, 28 вересня, впевнено перемагає правляча, проєвропейська партія «Дія та солідарність» (PAS) президентки Маї Санду. Центральна виборча комісія на момент написання новини опрацювала 85,05 % протоколів. PAS наразі лідирує з результатом 44,98%. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md.

На другому місці – опозиційний Патріотичний блок який очолює проросійський експрезидент Ігор Додон. За нього віддали свої голоси 27,67 відсотка виборців.

Виборчий блок «Альтернатива», створений 2025 року чинним мером Кишинева Іоном Чебаном, кандидатом у президенти на виборах 2024 року Олександром Стояногло, колишнім прем'єр-міністром Іоном Кіку та колишнім депутатом Марком Ткачуком, отримує 8,79 відсотка голосів. Це політичне об'єднання позиціонує себе як проєвропейське та вважає європейську інтеграцію та реінтеграцію Придністров'я головною метою для Республіки Молдова.

Опозиційна й проросійська «Наша партія» (Partidul Nostru) під проводом колишнього мера міста Бєльці Ренато Усатого набирає 6,41 відсотка голосів.

За проєвропейську партію «Демократія вдома» (Partidul Democrația Acasă) проголосували 5,83 відсотка виборців.

За даними ЦВК, електоральна фреквенція становила 51,9 відсотка. Свої голоси віддали майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 264 тисячі на дільницях за кордоном.

Багато експертів називали ці вибори «історичними», оскільки від їхнього результату безпосередньо залежить майбутнє європейської інтеґрації Молдови. Якби перемогу здобув Патріотичний блок, то євроінтеграційні процеси, найімовірніше, сповільнилися б або взагалі були заблоковані.

Збереження більшості у 101-місцевому однопалатному парламенті дозволить PAS і надалі домагатися своєї мети – вступу Молдови до Європейської Унії до 2030 року.

Напередодні виборів президентка Мая Санду звернулася до громадян зі закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає значні кошти, щоб привести до влади своїх прихильників. За її словами, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдавських виборців. Санду застерегла, що у разі перемоги проросійських сил Молдова ризикує виявитися відірваною від Європи і може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.