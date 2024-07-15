Президентка Грузії подала позов до Конституційного суду на закон про іноаґентів.

За словами Саломе Зурабішвілі, закон суперечить Конституції і курсу Грузії на євроінтеграцію.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подала позов до Конституційного суду країни. Вона домагається скасування закону «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Прес-служба Конституційного суду підтвердила, що позов президентки надійшов і зареєстрований канцелярією.

Парламентський секретар президентки Георгій Мсхіладзе заявив на брифінгу у понеділок, 15 липня, що глава держави вимагає відкликання закону, оскільки він суперечить 78 статті Конституції, в якій говориться, що зовнішньополітичний курс Грузії спрямований на євроатлантичну інтеґрацію. «Ухвалений парламентом закон "Про прозорість іноземного впливу" є неконституційним, суперечить 78 статті Конституції. У позові президентки опротестовано низку норм закону, якими порушуються гарантовані права громадян. Президентка вимагає призупинення цього закону і повної його заборони», – зазначив Мсхіладзе.

Нагадаємо, що закон «Про прозорість іноземного впливу» парламент Грузії ухвалив 14 травня. Зурабішвілі наклала на закон вето 18 травня. Парламент 28 травня подолав вето президентки.

Європейська Унія неодноразово попереджала грузинську влада, що закон не відповідає рекомендаціям щодо подальшої інтеґрації країни в ЄУ. Ухвалення документа призвело до того, що Брюссель оголосив про зупинення процесу євроінтеґрації Грузії. Водночас Білий дім оголосив про повний перегляд відносин з Грузією.