ЄУ готує санкції проти портів у Грузії та Індонезії за транзит російської нафти.

Вони увійдуть у 20-й санкційний пакет Євроунії.

Європейська Унія планує розширити свої санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії, через які проходить транзит російської нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на документ, який підготували Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Вперше антиросійські санкції Євроунії зачеплять порти в третіх країнах. У відповідній пропозиції Єврокомісія йдеться про порт Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії. Компаніям та фізичним особам з Євроунії заборонять здійснювати операції з будь-яким із цих портів.

Зараз Європейська Унія готує 20-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Його планують ухвалити до четвертої річниці від дня початку війни, 24 лютого.

За даними Reuters, у рамках санкційного пакету планують заборонити імпорт з Росії металів, у тому числі нікелевих злитків, залізняку, міді та різних видів металобрухту. Окрім того, ЄУ хоче заборонити імпорт російських солей, аміаку, гальки, кремнію та хутряних шкур.

ЄУ також запропонувала додати до свого санкційного списку два киргизькі банки – «Керемет» та ВАТ «Капітал Банк Центральної Азії» – за надання послуг з криптоактивами Росії. Також під санкції потраплять банки в Лаосі та Таджикистані та дві китайські кредитні компанії. У разі схвалення, переліченим фінансовим установам буде заборонено здійснювати операції з фізичними особами та компаніями ЄУ.