ЄУ готує санкції проти портів у Грузії та Індонезії за транзит російської нафти.

Вони увійдуть у 20-й санкційний пакет Євроунії.

 

 

Європейська Унія планує розширити свої санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії, через які проходить транзит російської нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на документ, який підготували Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків.

 

Вперше антиросійські санкції Євроунії зачеплять порти в третіх країнах. У відповідній пропозиції Єврокомісія йдеться про порт Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії. Компаніям та фізичним особам з Євроунії заборонять здійснювати операції з будь-яким із цих портів.

 

Зараз Європейська Унія готує 20-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Його планують ухвалити до четвертої річниці від дня початку війни, 24 лютого.

 

За даними Reuters, у рамках санкційного пакету планують заборонити імпорт з Росії металів, у тому числі нікелевих злитків, залізняку, міді та різних видів металобрухту. Окрім того, ЄУ хоче заборонити імпорт російських солей, аміаку, гальки, кремнію та хутряних шкур.

 

ЄУ також запропонувала додати до свого санкційного списку два киргизькі банки – «Керемет» та ВАТ «Капітал Банк Центральної Азії» – за надання послуг з криптоактивами Росії. Також під санкції потраплять банки в Лаосі та Таджикистані та дві китайські кредитні компанії. У разі схвалення, переліченим фінансовим установам буде заборонено здійснювати операції з фізичними особами та компаніями ЄУ.

10.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.  
06.02.26 | | У світі
Навіщо нам Барвінський сьогодні?
Віоліна Петриченко
Вітальня Барвінського — спроба відтворити атмосферу культурного середовища, у якому музика, історія і пам’ять пов’язані між собою. За рік цей простір сформував особливу публіку. Наступна зустріч 20 лютого.
06.02.26 | | Штука
Залізний Кінь на смарагдовому газоні
Олександр БОЙЧЕНКО
Порівнюючи нині наших футболістів з «робленими» Лобановським, згадую джойсівську цитату: «Їй-богу, їх навіть на одному цвинтарі ховати не можна»
06.02.26 | | Дискурси
Ще треті півні не…
Тарас Прохасько
Але. Коли дитина лягає спати. Коли настає ніч. На самоті. У темряві. Навпомацки. Аби нікого не розбудити. Беру у руки різні забавки, оживляючи їх для себе...
05.02.26 | | Дискурси
Всі письменники брехуни
Юрій Винничук
Свята правда: письменникам притаманно брехати, а потім починати вірити у власні побрехеньки...
04.02.26 | | Дискурси
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26 | | Штука
«Нові люди»
Майкл Мишкало
Очевидно, не всі – але повернуться, і всі ці прогнози про демографічний апокаліпсис так і залишаться тільки черговим прогнозом, не більш ніж перебільшенням
03.02.26 | | Дискурси
Оксюморон непокаяного зла
Тарас Возняк
Світ знову між оксюмороном гуманітарної тотальності та Безоднею Жахливого. Ми маємо про це думати і працювати на Перемогу.
03.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.