У Грузії розпочалися військові навчання за участю країн НАТО.

У них беруть участь понад дві тисячі військовослужбовців з 10 країн, зокрема й з України.

У Грузії в п'ятницю, 25 липня, стартували багатонаціональні військові навчання НАТО Agile Spirit («Спритний дух»), незважаючи на зростаючу напруженість між владою країни та Заходом. Офіційне відкриття навчань відбулося у Спільному центрі підготовки та оцінки НАТО–Грузія (JTEC) в Крцанісі поблизу Тбілісі. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge з покликом на заяву міністерства оборони Грузії.

У маневрах беруть участь понад дві тисячі військовослужбовців із семи країн НАТО, а також Грузії, України та Молдови. У Грузії заплановано польові та вогневі навчання, а також навчання спецпідрозділів. Мета навчань – підвищення рівня бойової готовності збройних сил країн-учасниць, зміцнення взаємної сумісності та оперативних можливостей, заявило міноборони Грузії.

Спільне керівництво міжнародними навчаннями в Грузії здійснюють командувач Західним командуванням Сил оборони Грузії бригадний генерал Коба Григолія та представник Національної гвардії штату Джорджія (США) полковник Вільям Кокс (William Coxe). На церемонії відкриття були присутні представники Сил оборони Грузії, акредитовані в Грузії військові аташе, представники Офісу зв'язку НАТО, основної групи Суттєвого пакету НАТО–Грузія (SNGP), Управління з питань оборонної співпраці посольства США (ODC) та Наглядової місії ЄУ (EUMM).

Agile Spirit 2025 проводиться у двох країнах регіону – Грузії та Туреччині, що сприяє зміцненню регіональної співпраці. Етап навчань у Туреччині стартував ще 21 липня зі спільної повітряно-десантної операції США та Туреччини поблизу провінції Адана.

Як зазначають експерти, НАТО та Євроунія хочуть посилити свою присутність у Чорноморському регіоні, щоб протистояти там російському впливу.

Грузія є кандидатом на вступ до НАТО з 2008 року. Вступ до цього оборонного альянсу досі закріплений у конституції Грузії. Тбілісі також є офіційним кандидатом на членство у Євроунії. Однак процес вступу Грузії до ЄУ заморожено через низку суперечливих законів, ухвалених правлячою партією «Грузинська мрія». Зокрема йдеться про закон про «іноагентів», який опозиція вважає складеним за російським зразком.