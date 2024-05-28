Грузинський парламент подолав президентське вето на закон про іноаґентів.

Ухвалення закону вже засудили в Брюсселі та Вашінґтоні.

 

 

Парламент Грузії подолав президентське вето на закон «Про прозорість іноземного впливу» чи як його коротко називають – закон про іноаґентів. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. 84 депутати від правлячої партії «Грузинської мрії» проголосували «за», четверо парламентарів висловилися «проти». Опозиція відмовилася брати участь у голосуванні.

 

Голосуванню, яке опозиція вважає «зрадою країни» та «найганебнішим кроком в історії незалежної Грузії», передували кілька годин дискусії у залі пленарних засідань. Незважаючи на зростаючий опір усередині країни, оголошення санкцій з боку США і попередження від Брюсселя про те, що ухвалення закону ускладнить євроінтеґрацію Грузії, правляча партія все ж таки не відмовилася від подолання вето.

На думку опозиції, цей закон руйнує активне громадянське суспільство та свободу слова в Грузії, а також перешкоджає багаторічній мрії Грузії про вступ до Євроунії, незважаючи на те, що кілька місяців тому Грузії було надано статус кандидата в члени ЄУ. За твердженням опозиційних політиків, закон допоможе «ізолювати країну від Заходу та повернути її під російський вплив».

 

Засідання парламенту відбувалося на тлі масових протестів у Тбілісі. З середини квітня такі акції відбуваються щодня по всій Грузії, причому деякі з них, за різними підрахунками, налічували до двохсот тисяч маніфестантів. Акція 28 травня проходили під гаслом «Ми не житимемо за російським законом!».

 

Тепер документ буде знову надісланий президентці Саломе Зурабішвілі на підпис. Якщо вона не підпише закон у встановлений термін, його буде оформлено та опубліковано спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. Після цього Міністерство юстиції та Національне агентство публічного реєстру протягом 60 днів мають створити реєстр «Організацій, які представляють інтереси іноземних сил».

 

Якщо організація відмовиться реєструватися як іноаґент – а багато хто вже присягнув цього не робити – закон дозволяє Міністерству юстиції проводити регулярний «моніторинг» і накладати на такі організації великі штрафи. Нечіткі положення щодо повноважень влади в царині моніторингу викликали побоювання, що вони можуть бути використані для обмеження роботи провідних неурядових організацій, включно зі спостерігачами під час виборів. Закон також дозволяє владі запитувати найбільш конфіденційні персональні дані як у організацій, так і у приватних осіб, визнаних іноаґентами, та накладати на них штрафи у разі відмови.

 

Ухвалення закону вже засудили в Брюсселі та Вашінґтоні. «Європейська Унія глибоко шкодує, що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон "Про прозорість іноземного впливу" та проіґнорувати детальні юридичні аргументи Венеційської комісії, які призвели до чіткої рекомендації скасувати цей закон», – заявив верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки. Жозеп Боррель. Він нагадав, що закон суперечить основним принципам та цінностям ЄУ, а його вступ в силу «надасть негативного впливу на шлях Грузії до ЄУ».

 

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер (Matthew Miller) заявив, що закон «кинув країну в кризу і загрожує її історично міцним зв'язкам зі США». «Сполучені Штати засуджують ці дії. Прикро, що лідери Грузії вирішили відмовитися від кроків, необхідних для розвитку Грузії та руху країни у західному напрямку, якого прагне її народ», – зазначив він.

28.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24 | | Штука
Опера Мейтуса під батутою Кері-Лінн Вілсон
В «Украденому щасті» змальована плутанина доль і трагедія почуттів любовного трикутника – Анни, Миколи та Михайла – цілком співзвучна мелодіям гуцульського фольклору з їх гострими ритмами та дисонансами.
25.05.24 | | Штука
Чи можливий душевний мир у час війни?
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не Путін, а Бог є Господом історії. І усвідомлення цього вселяє в мою душу мир, оскільки наш народ цьому Злу не упокорився
25.05.24 | | Дискурси
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24 | | Дискурси
Смерть президента-різника
Максим МУЛЯР
23 травня загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.
24.05.24 | | У світі
Вибори нового керівництва ЄС на 2024–2029 роки
Тарас Радь
Вибори до Європейського парламенту, дебати кандидатів на посаду президента Єврокомісії і випробування системи Spitzenkandidat на життєздатність
24.05.24 | | У світі
Сліпота як вибір
Володимир Шелухін
Цікавим світові випадком української соціальної теорії є досвід генерування соціального знання за умов бездержавності та у зв’язку з визвольними рухами
24.05.24 | | Дискурси
Тепер такий час прийшов
Тарас Прохасько
А може бути інакше: що саме наше відставання, наш тягар архаїчного занесе нас у зону, в якій буде набирати сили потовчене майбутнє. Дай Боже не пережити його завчасно
23.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.