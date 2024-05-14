Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноаґентів.

Президентка Саломе Зурабішвілі ще раніше пообіцяла, що накладе на нього вето.

 

 

У вівторок, 14 травня, парламент Грузії ухвалив у третьому, остаточному читанні закон «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Документ підтримали 84 члени парламенту, 30 виступили проти.

 

«Закон “Про прозорість іноземного впливу” має лише одну мету – оприлюднити фінансову звітність неурядових організацій, які отримують мільйони доларів з-за кордону і витрачають ці кошти на підривну політичну діяльність», – заявив під час обговорення документа прем'єрміністр Грузії Іраклій Кобахідзе»

 

Цей законопроєкт з моменту його ініціювання у квітні у парламенті правлячою партією «Грузинська мрія» викликав вкрай негативну реакцію опозиційних сил і громадянського суспільства Грузії, які вважають, що він спрямований на репресії проти непідконтрольних владі неурядових організацій і вільних ЗМІ.

 

Рішуче проти закону виступили Європейська Унія і Сполучені Штати. Вашінґтон і Брюссель чинили на владі Грузії сильний тиск, спрямований на відкликання закону про іноаґентів. Проте грузинський уряд і правляча партія вперто наполягали на його ухваленні.

 

На засіданні парламенту спалахнула бійка між членами правлячої партії «Грузинська мрія» та депутатами від опозиції. Конфлікт розпочався під час виступу голови опозиційного «Єдиного національного руху» Левана Хабеїшвілі. Депутат від «Грузинської мрії» Діто Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента. В результаті почалася сутичка, в якій взяли участь близько 20 депутатів. 

 

Упродовж обговорення і голосування законопроєкту в Тбілісі проходили масові акції протесту проти його ухвалення. Останніми днями до протестів підключилися студенти, які проводять мітинги та маніфестації. Вони стверджують, що цей закон російський та його ухвалення означає зближення з авторитарною Росією.

 

Тепер закон про іноаґентів вирушить на підпис до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона ще раніше пообіцяла, що накладе на нього вето. Проте «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб його президентське подолати.

14.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Парадоксальне мереживо вічности
Оксана Нахлік
Кожен твір збірки – то поетична новела, фрагмент сповіді-мережки. Лірична героїня не самотня, бо злита з природою, оперта на вічне. А трагічність земного буття – естетизована. Тому-то й малюються пейзажно-філософічні картини.
13.05.24 | | Штука
Математично-мистецька основа пам’яті
Історія життя і творчої практики української художниці Аліни Ламах (1925–2020) дала імпульс до роздумів над головним для виставки питанням: чи можна говорити про практику збереження пам’яті про не-своє мистецтво як про самостійний художній проєкт?
12.05.24 | | Штука
Поезія полеглих: Артур Павленко
Надія Гаврилюк
Війна – це якась форма самотності... Час взагалі по-іншому. Чи відчуження. Мені треба вижити... За дорогою... життя чи смерті 
11.05.24 | | Україна
THE BEST by MYKHAILO ZARICHNYI
Іван Банах
      вітер  твоїх  небес             серця  твого  тепло             Галичина  the  best  –             кращої  не  було        
11.05.24 | | Штука
Каталог портретної полоністики
У каталозі представлені роботи відомих польських художників Марціна Яблонського, Яцека Мальчевського, Яна Матейка, Генрика Родаковського та Ольги Бознаньської та інших. Репродукції більшості картин публіка побачить уперше.
10.05.24 | | Штука
Весняні варіації
Юрко ПРОХАСЬКО
Пані Ірця збожеволіла в юності, як в неї на очах більшовики закатували батьків. Враз перенеслася у світ всіляких видив, прихильніших, утім, за те, що побачила тоді наяву
10.05.24 | | Дискурси
Ядерний шантаж Кремля
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня в Москві відбулися дві гучні події – інавґурація Путіна і святкування дня перемоги. І проводилися вони на тлі ядерного шантажу з боку Кремля.
10.05.24 | | У світі
«Флюгери Львова» вказують на схід
Фестиваль «Флюгери Львова» є відновленням традиції, на якій свого часу «трималася весна у Львові» і яка нині може підтримати нас, водночас ставши нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць.
10.05.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.