Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноаґентів.

Президентка Саломе Зурабішвілі ще раніше пообіцяла, що накладе на нього вето.

У вівторок, 14 травня, парламент Грузії ухвалив у третьому, остаточному читанні закон «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Документ підтримали 84 члени парламенту, 30 виступили проти.

«Закон “Про прозорість іноземного впливу” має лише одну мету – оприлюднити фінансову звітність неурядових організацій, які отримують мільйони доларів з-за кордону і витрачають ці кошти на підривну політичну діяльність», – заявив під час обговорення документа прем'єрміністр Грузії Іраклій Кобахідзе»

Цей законопроєкт з моменту його ініціювання у квітні у парламенті правлячою партією «Грузинська мрія» викликав вкрай негативну реакцію опозиційних сил і громадянського суспільства Грузії, які вважають, що він спрямований на репресії проти непідконтрольних владі неурядових організацій і вільних ЗМІ.

Рішуче проти закону виступили Європейська Унія і Сполучені Штати. Вашінґтон і Брюссель чинили на владі Грузії сильний тиск, спрямований на відкликання закону про іноаґентів. Проте грузинський уряд і правляча партія вперто наполягали на його ухваленні.

На засіданні парламенту спалахнула бійка між членами правлячої партії «Грузинська мрія» та депутатами від опозиції. Конфлікт розпочався під час виступу голови опозиційного «Єдиного національного руху» Левана Хабеїшвілі. Депутат від «Грузинської мрії» Діто Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента. В результаті почалася сутичка, в якій взяли участь близько 20 депутатів.

Упродовж обговорення і голосування законопроєкту в Тбілісі проходили масові акції протесту проти його ухвалення. Останніми днями до протестів підключилися студенти, які проводять мітинги та маніфестації. Вони стверджують, що цей закон російський та його ухвалення означає зближення з авторитарною Росією.

Тепер закон про іноаґентів вирушить на підпис до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона ще раніше пообіцяла, що накладе на нього вето. Проте «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб його президентське подолати.