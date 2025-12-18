Грузинська влада заборонила голосування на виборах за кордоном.

Також в країні почали діяти серйозні обмеження на проведення зборів та мітингів.

Парламент Грузії на засіданні у середу, 17 грудня, у третьому, завершальному читанні затвердив проєкт нової редакції «Виборчого кодексу». Одним із головних нововведень виборчого законодавства, запропонованого депутатами «Грузинської мрії», є те, що під час парламентських виборів для громадян Грузії, які проживають за її межами, виборчі дільниці за кордоном відкриватися більше не будуть. Як і муніципальні вибори, парламентські й президентські вибори проводитимуться лише на території Грузії. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.

Як розповів журналістам один з авторів поправок – голова парламентського комітету з правових питань, депутат від правлячої партії «Грузинська мрія» Арчіл Гордуладзе, громадяни Грузії, які перебувають за кордоном, зможуть проголосувати, повернувшись на батьківщину в день виборів. «Усі твердження опозиції, що новими поправками нібито представники грузинської діаспори в інших країнах позбавляються права участі у виборах, є спекуляціями», – заявив він.

За словами Гордуладзе, заборона на голосування за межами країни пов'язана з необхідністю «запобігти зовнішньому втручанню» у волевиявлення грузинських виборців, які проживають за кордоном. Про необхідність захисту суверенітету країни та запобігання «зовнішньому втручанню» раніше також заявляв спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, оскільки, на його думку, громадяни, які мешкають за кордоном, можуть «перебувати під іноземним впливом і не знати, що відбувається в Грузії».

Ця пропозиція викликала різку критику як усередині країни, так і за її межами. Опоненти звинувачують владу в тому, що це обмеження спрямоване на одну з базових груп опозиційної підтримки: закордонну діаспору. «Влада таким чином намагається не допустити “молдовського сценарію” на виборах, коли голоси громадян, які мешкають за кордоном, вирішили результат голосування», – вважає грузинський політичний оглядач Гела Васадзе. На даний момент за межами Грузії проживає близько півтора мільйона громадян.

Водночас у Європейському парламенті в Старсбурзі обговорювалася політична ситуація в Грузії. Головна доповідачка, євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене (Rasa Juknevičienė), зокрема зазначила: «Ситуація погіршується. Я хочу звернути вашу увагу на розслідування ВВС, яке встановило, що у 2024 році для придушення протесту було використано хімічну речовину. Це обов'язково має бути розслідуване на міжнародному рівні».

Європарламентарка від Данії Марі Б'єрре висловила занепокоєння погіршенням ситуації в Грузії з верховенством закону, політично вмотивованими затриманнями й тиском на незалежні ЗМІ. «Ми стурбовані цілеспрямованою дезінформацією та антиєвропейським наративом, який поширюють високопоставлені представники грузинської влади. Країна демонструє серйозний демократичний регрес. Рік тому сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб захистити демократичні цінності та сильні європейські устремління. Незважаючи на політичний тиск, залякування та спроби обмежити для них публічний простір, багато хто виявив неймовірну стійкість. Європейська Унія, включно з нашим парламентом, неодноразово висловлювала занепокоєння демократичним відкатом у Грузії», – зазначила вона.