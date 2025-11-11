У Грузії розбився турецький військовий літак.

На облавку перебувало 20 військовослужбовців з Туреччини. Рятувальники вже виявили уламки літака.

Турецький військово-транспортний літак типу C-130, який прямував з Азербайджану, зазнав у вівторок, 11 листопада, аварії на грузино-азербайджанському кордоні. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu з покликом на заяву міністерства оборони Туреччини. За даними відомства, у координації з владою Азербайджану та Грузії проходять пошуково-рятувальні роботи.

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило факт авіатрощі. За даними Тбілісі, літак упав у муніципалітеті Сіґнахі приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з Азербайджаном. У заяві грузинської аеронавігаційної служби сказано, що літак не надсилав сигналів лиха і зник з радарів через кілька хвилин після того, як увійшов у повітряний простір Грузії.

На облавку літака, який впав у Грузії, перебувало 20 осіб, включно з членами екіпажу. Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що уламки літака вже знайдено. Наразі не виявлено жодного вцілілого пасажира чи члена екіпажу.

«Грузинські пошуково-рятувальні команди досягли місця падіння літака о 17:00 за місцевим часом. Уламки літака взято під охорону для проведення розслідування нашою командою з розслідування авіакатастроф. Наша команда з розслідування прямує до цього району. Причину падіння літака буде встановлено за результатами детального розслідування, яке буде проведено нашою командою з розслідування авіакатастрофи на місці падіння літака», – йдеться в заяві міністерства.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан перервав виступ в Анкарі, щоб висловити данину поваги «мученикам» з літака, що розбився. Співчуття також висловили президент Азербайджану Ільхам Алієв та міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі.