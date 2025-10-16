Влада Грузії оштрафувала голову ОБСЄ.

Еліні Валтонен інкримінували участь в мітингу опозиції та «незаконне перекриття проспекту Руставелі».

Міністерство внутрішніх справ Грузії Грузії призначило штраф у п'ять тисяч ларі (1580 євро) голові Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) та міністерці закордонних справ Фінляндії Еліні Валтонен (Elina Valtonen). Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny з покликом на міністерство внутрішніх справ Грузії. Згідно з твердженням МВС, штраф виписано за «незаконне перекриття проспекту Руставелі».

У вівторок, 14 жовтня, Еліна Валтонен прийшла на акцію протесту біля будинку парламенту Грузії. Вона записала відеозвернення зі словами підтримки протестувальників, які «стурбовані репресивним курсом своєї країни» та «мають повне право на демократію, свободу слова та засадничі права людини».

Відтак міністерство закордонних справ Грузії висловило стурбованість візитом Еліни Валтонен і надіслало секретаріату ОБСЄ та країнам-учасницям ноту протесту. В ноті МЗС Грузії зазначається, що крім програми, передбаченої в рамках офіційного візиту, міністерка Еліна Валтонен «долучилася до вуличної акції, організованої невеликою групою антиурядових активістів, і зробила заяву, яка є спробою ввести міжнародне співтовариство в оману щодо ситуації в Грузії».

Уряд Грузії також оголосив, що прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе скасував зустріч із Валтонен через її участь в акції. При цьому Валтонен стверджує, що зустріч була скасована з її ініціативи «через розбіжність графіків».

У четвер, 16 жовтня, Еліна Валтонен звернулася до прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе зі словами: «Запрошую вас до Фінляндії – зустрітися з вільною пресою та спостерігати за будь-якою демонстрацією на ваш вибір».