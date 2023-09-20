574-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:19 Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер на аеродромі "Чкаловський" у Примосков'ї. Як повідомляє Головне управління розвідки, авіація зазнала суттєвого пошкодження, а диверсія "викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах: на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники)". Згідно з повідомленням ГУР, 18 серпня невідомі особи заклали на аеродромі, який ретельно охороняється, вибухівку під літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва належать до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. "Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", – інформує розвідка.

13:10 Міністерство оброни України веде переговори з хорватською DOK-ING та словацькою Way Industries щодо локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні, повідомив начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Олег Шуварський. Передовсім йдеться про машини MV-10, Bozena-4, Bozena-5, які вже найбільш ефективно зарекомендували себе під час робіт з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Паралельно Міноборони разом з Мінекономіки проводять сертифікацію вітчизняних зразків машин мехрозмінування, які будуть виготовлятися на українських підприємствах, але вони ще не відповідають вимогам безпеки. Першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини, при тому що на разі експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.

12:51 Українські спецслужби могли стояти за серією ударів безпілотників у Судані по підрозділах Сил швидкого реагування RSF, які співпрацюють з російськими найманцями, стверджує CNN. Телекомпанія звертає увагу на те, що під час ураження було застосовано не типову для Африки тактику – дрон на великій швидкості підлітає до джипа і завдає удару під корпус автомобіля. Принаймні у восьми таких атаках були задіяні комерційні дрони. На контролері безпілотника, який потрапив у кадр, нібито видно український текст. Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив "РБК-Україна", що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про атаки дронами. Водночас він констатував, що російські сили втрачають свій вплив у всьому світі. "Це, зокрема, стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських військових злочинців в будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися", – сказав Юсов.

12:35 З планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації потужністю 220 МВт, повідомили в Міненерго. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. У Київській області через грозовий фронт вчора знеструмлювалися 7 населених пунктів, у Хмельницькій області через негоду залишаються знеструмленими споживачі у 10 населених пунктах.

12:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 142 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 104 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:06 Гелікоптер екснардепа та акціонера банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго передали одній з бойових частин ЗСУ. Вертоліт заарештували у березні, нагадує Державне бюро розслідувань.

11:55 У Воронезькій області Росії розбився російський літак Су-34. Екіпаж встиг катапультуватися.

11:36 ДБР затримало двох працівників самбірського ТЦК, які знущалися над чоловіком у військкоматі. За інформацією слідства, потерпілого утримували у приміщенні кілька діб – його морили голодом, били і принижували, щоб той добровільно погодився пройти комісію. Порушникам готують підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень.

11:19 Президент України Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу оприлюднити його "мирний план" після тверджень, що війну в Україні можна звершити за 24 годи. "Якщо ідея в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати її Путіну, то це не формула миру", – сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

11:02 У російському місті Сочі спалахнула пожежа на нафтобазі. Перед тим чули вибух.

10:15 За останні півтора року українська армія уразила 5 з 13 великих десантних кораблів російського військово-морського флоту в Чорному морі, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, ще два надто старі і не виходять у море.

24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська знищено російський ВДК "Саратов", тоді також були пошкоджені великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

4 серпня 2023 року морські дрони ЗСУ атакували Новоросійськ і знищили ВДК "Оленегорский горняк", ще один російський великий десантний корабель перебував на ремонті і його, ймовірно, теж знищили.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 0513, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає між Кліщіївкою та Т 0513, насип якої створює перешкоду і полегшує оборону. Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ з Бахмута до Запорізької обасті на півдні України, ймовірно, послабила російську оборону навколо Бахмута.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

51,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,9% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

197,9% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

69,9% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, з південно-східного та північного напрямків було зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (попередньо 24), 17 з них (71%) знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, є кілька влучань у Кременчуцький нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора російський уряд швидко дав зрозуміти, що російські миротворчі сили не будуть втручатися у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі, незважаючи на попередні зв’язки Росії з Вірменією у сфері безпеки.

• Російські та українські джерела пояснюють нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмута кращою координацією бойових дій, точнішим артилерійським вогнем і потужнішими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) на тлі триваючих дискусій про значні втрати росіян у цьому районі. Українські військові, які брали участь у нещодавньому звільненні Кліщіївки, заявили позавчора, що високий моральний дух, достатня підготовка, достатні ресурси для артилерійського вогню та ударів безпілотників, хороша злагодженість між українськими підрозділами та детальна розвідка дозволили українським силам просуватися вперед. Один український командир заявив, що частини різних російських підрозділів, які оборонялися в цьому районі, страждали від відсутності злагодженості. Поблизу Кліщіївки оборону тримали російські повітряно-десантні війська, спецназ і 3-й армійський корпус; постійні проблеми з горизонтальною інтеграцією між російськими військами в Україні, ймовірно, заважали цим розрізненим російським підрозділам обмінюватися інформацією та координувати бойові операції. Відомий російський мілблогер стверджував, що українські артилерійські підрозділи на південь від Бахмута стають дедалі точнішими, дозволяючи українським силам безпечно обстрілювати атаки росіян ближче до українських позицій. Він стверджував, що українські сили мають переваги в аеророзвідці, а також потужніші системи РЕБ. Російський мілблогер, який має тісні зв’язки з десантниками, визнав, що підрозділи 83-ї гвардійської бригади повітряно-десантних військ, які оборонялися під Кліщіївкою, зараз відновлюються в тилових районах, а підрозділи 31-ї гвардійської бригади повітряно-десантних військ продовжують оборону поблизу населеного пункту. Російські мілблогери стверджували, що підрозділи російської 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) все ще діють в районі Бахмута, хоча українські сили, ймовірно, зробили ці підрозділи небоєздатними. 18 вересня командувач Сухопутних військ України Сирський заявив, що під час звільнення Андріївки та Кліщіївки українські війська повністю знищили боєздатність підрозділів 72-ї ОМСБр, 31-ї та 83-ї бригад.

• Повідомляється, що за останні дні російські втрати на заході Запорізької області значно зросли, і російські військові, ймовірно, борються з браком наявних боєздатних підрозділів, які російське командування готове перекинути на цю ділянку фронту. Речник оперативно-таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив, що 18 вересня російські війська втратили 313 осіб (ймовірно, вбитими і пораненими) на Таврійському напрямку, включно із західною частиною Запорізької області. Ступун заявив, що це значно більше, ніж втрати російських військ за попередні два дні, коли російські війська втрачали приблизно 200 осіб щодня. Ступун заявив, що російські повітряно-десантні війська проводять оборонні операції на Таврійському напрямку (ймовірно, в західній частині Запорізької області) і що загони "Штурм-З" з новобранцями з числа засуджених прибули для "прикриття" десантних підрозділів, що, можливо, пов'язано з необхідністю прикриття під час потенційного виведення військ. Раніше ISW вже спостерігав, як підрозділи 7-ї та 76-ї гвардійських десантно-штурмових дивізій проводили контратаки проти українських сил в районі Роботиного, і раніше ISW вже оцінював, що ці операції, ймовірно, сильно погіршили стан цих десантних підрозділів. Загони "Штурму-З" часто є небоєздатними і, ймовірно, не надто забезпечать російську оборону в західній частині Запорізької області.

• Вчора російські війська завдали серії ударів з безпілотників і балістичних ракет Шахед-131/-136 по тилах України.

• Міністр оборони Росії Шойґу вчора в Тегерані (Іран) зустрівся з начальником генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері. Шойгу та Багері обговорили російсько-іранське двостороннє військове співробітництво та ситуацію в Нагірному Карабасі, Сирії та Афганістані.

• Кремль продовжує докладати зусиль для посилення контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у Росії у вересні 2024 року. Російський уряд оголосив про заборону з 1 вересня 2024 року послуг, що надають віртуальні мобільні номери, зокрема тимчасові номери, які громадяни можуть використовувати для реєстрації анонімних акаунтів у соціальних мережах без використання особистих даних.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк і на заході Запорізької області, але просувань не зафіксовано.

• Українські війська 19 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та в західній частині Запорізької області.

• Повідомляється, що латвійська компанія експортувала чіпи та мікросхеми для компаній російського військово-промислового комплексу, незважаючи на міжнародні санкції, покликані перешкодити Росії імпортувати такі компоненти.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: