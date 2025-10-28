1343-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

 

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Райгородок, Костянтинівка, Донецької області; Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснив 149 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Сили оборони відбили п’ять атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 28 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 108 безпілотних літальних апаратів, 131 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль посилює свої когнітивні військові дії, спрямовані на те, щоб змусити США прийняти рішення щодо війни в Україні, які будуть вигідними для Росії, в тому числі звинувачуючи США у власній неспроможності Росії вести конструктивні переговори.

• Представники Кремля продовжують відхиляти пропозицію Трампа про припинення вогню, одночасно підтверджуючи прихильність Росії до своїх початкових військових цілей.

• Росія продовжила ядерні погрози у відповідь на відхилення Трампом випробування російської ракети «Буревісник».

• Як українські, так і російські війська продовжують просування в напрямку Покровська, підкреслюючи мінливий і розрізнений характер лінії фронту в цьому секторі.

• Українські джерела продовжують відзначати проникність лінії фронту і використання Росію операцій просочування в Покровськ.

• За повідомленнями, російське військове командування віддає пріоритет наступальним операціям у тактичному районі Добропілля, щоб зосередитися на самому Покровську.

• Українські удари по дамбі Белгородського водосховища (на південний схід від міста Белгород і за 11 кілометрів від міжнародного кордону) вздовж річки Сіверський Донець, що, як повідомляється, послаблює російські позиції в прикордонних районах на північний схід від міста Харків.

• Повітряні кулі, що летять до Литви з білоруського повітряного простору, заважають роботі аеропорту Вільнюса.

 

 

28.10.2025

