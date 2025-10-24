1339-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі росіяни знову атакували об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області, внаслідок якої залишилися без електропостачання 19 населених пунктів, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:30 Нині рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури та обмеження руху, застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, повідомили в "Укрзалізниці".

09:25 Країни-члени ЄС вирішили відкласти до грудня рішення про те, чи слід використовувати заморожені активи Центробанку Росії для допомоги Україні. Бельгія, де перебуває більша частина активів, вимагає для себе серйозніших гарантій.

09:20 Лідери Європейського союзу, констатуючи виконання Україною умов для відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС, не ухвалили відповідне рішення через позицію Угорщини. Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих авіабомб, та здійснив 210 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 14 ворожих спроб просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотних літальних апаратів та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, Китайська Народна Республіка та індійські нафтові компанії значно скорочують прямі закупівлі російської нафти в короткостроковій перспективі, а Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований насамперед проти російського енергетичного сектору.

• Високопосадовці Кремля публічно охарактеризували Сполучені Штати та президента США Дональда Трампа як супротивників Росії та «недружніх» до неї у відповідь на санкції, введені 22 жовтня США проти російського енергетичного сектору.

• Кремль намагається фальшиво представити, що російські війська створили плацдарм на західному (правому) березі Херсонської області – це нова російська когнітивна війна проти України та її партнерів. Наявні докази продовжують вказувати на те, що російські війська не створили плацдарм і не розпочали наступ на західному березі Херсонської області.

• Російські війська продовжують збільшувати частоту механізованих атак на сході та півдні України, ймовірно, щоб скористатися дощовою та туманною погодою, яка ускладнює операції українських безпілотників.

• Партнери України продовжують підтримувати Україну через ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL) з метою придбання військового обладнання США для України.

• Російські війська продовжують націлюватись і вбивати цивільних осіб, рятувальників та журналістів.

• 23 жовтня Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих у бою військовослужбовців.