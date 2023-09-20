CNN: Україна могла стояти за ударами дронів у Судані.

Офіційний Київ не підтвердив цієї інформації.

За твердженням телекомпанії CNN, українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників у Судані. Йдеться про атаку на підрозділи суданських Сил швидкого реагування (RSF), які співпрацюють з російськими найманцями, зокрема з ПВК «Ваґнер».

В опублікованому телеканалом розслідуванні журналісти CNN проаналізували відео атак безпілотників. Зокрема на одному з них видно, як дрон на великій швидкості підлітає до джипа з озброєними людьми і завдає удару під корпус автомобіля. Опитані телеканалом експерти зазначили, що використана тактика, а саме схема, за якої безпілотні літальні апарати на великій швидкості пікірують на ціль, вкрай незвична для Судану та всього африканського реґіону. За інформацією американської медіакомпанії, як мінімум у восьми таких атаках були задіяні комерційні дрони. А на контролері безпілотника, який потрапив у кадр, нібито було видно український текст.

Автори публікації визнають, що їм не вдалося здобути незалежного підтвердження причетності України до цієї серії ударів. Однак вони покликаються на твердження експертів – мовляв, на отриманих відеозаписах видно ознаки «українського стилю бойових дій зі застосуванням дронів».

Україна офіційно не взяла на себе відповідальності за атаки, які були відображені на відеозаписах з безпілотників. Однак у розмові з CNN якийсь анонімний військовий експерт з України назвав цю операцію справою рук «не суданських військових». Відповідаючи на запитання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело сказало лише, що «найімовірніше, це справа рук українських спецслужб».

Водночас високопоставлений суданський військовик заявив, що йому «нічого не відомо про українську операцію в Судані», і він не вірить, що це правда. Проте він визнав, що ці удари були завдані лише через два дні після того, як ПВК «Ваґнер» посприяла доставці великого збройового конвою до Судану через гарнізон RSF в Аль-Зуругу, на південному заході країни біля кордону з Чадом.

Якщо інформація про участь українських спецслужб в атаках у Судані підтвердиться, зазначає CNN, це означатиме «зухвале та драматичне розширення театру воєнних дій Києва проти Москви», а також те, що «наслідки вторгнення Росії в Україну поширилися далеко за межі Європи».

Нагадаємо, що бойові дії між суданською армією, очолюваною Абделем Фаттахом аль-Бурханом – головою Перехідної суверенної ради, який де-факто є президентом країни, і RSF, що підтримується Кремлем, тривають з 15 квітня. За даними ООН, внаслідок конфлікту в Судані загинули щонайменше 1800 людей. Майже 350 тисяч суданців втекли з країни, близько мільйона стали внутрішньо переміщеними особами.