1342-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах: у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, повідомили в Укренерго. Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, які в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

11:00 Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 6:00 воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

10:35 Внаслідок ударів російських БПЛА по території Сумщини за добу загинув один цивільний, ще 16 людей поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

10:25 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 100 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (66%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 755 із 1024 запущених по Україні БпЛА (разом – 74%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1102,3% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

136,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Нині запроваджено екстренні відключення енергопостачання в Києві, Київській та Дніпропетровській областях, повідомив Енергохолдинг "ДТЕК".

09:40 Внаслідок обстрілів російських військ по Гуляйпільській громаді Запорізької області одна людина загинула, ще одна отримала поранення, впродовж минулої доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Внутрішня розвідувальна служба Держдепартаменту США (Бюро розвідки та досліджень – INR) ще в серпні висловила сумніви щодо готовності Путіна до переговорів про припинення війни в Україні, пише The Wall Street Journal. Аналітики INR висловили протилежну думку більш оптимістичним оцінкам Центрального розвідувального управління щодо можливості переговорів із Кремлем. Розбіжності були відображені у щоденній доповіді президента США перед запланованою зустріччю президента Дональда Трампа з Путіним в Анкориджі на Алясці.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснив 154 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки. На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ. На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 800 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотних літальних апаратів та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Герасимов продовжують робити пересадні заяви про перемоги на полі бою, демонструючи, що Кремль як і раніше прагне захопити всі Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

• Російські військові блогери широко спростували заяви Герасимова.

• Кремль використовує нещодавнє використання Росією операцій просочування та відсутність суцільних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також внаслідок цього розрізнення сил, щоб робити перебільшені заяви про перемоги на полі бою.

• Путін намагався виправдати повільний темп просування Росії турботою Росії про безпеку цивільного населення та жертви.

• Росія продовжує висловлювати явні ядерні погрози в рамках багатовекторних зусиль, спрямованих на стримування подальшого тиску США на Росію та підтримки України.

• Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і ключовий переговірник Кремля Дмитрієв прямо заявив, що Росія не відступила від своїх початкових воєнних цілей на 2021-2022 роки і що Росія продовжує прагнути контролю над усіма Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

• Російська економіка демонструє перші ознаки стагнації у виробничих секторах, що мають критичне значення для оборонної промислової бази Росії.

• Регіональні органи влади Росії продовжують скорочувати одноразові виплати за призов, що підтверджує прогноз ISW про те, що Росія може розпочати призов резервістів на тлі зростаючого економічного тиску.

• Російські війська продовжують наносити удари по українських містах за допомогою далекобійних планерних бомб.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про гібридні операції Росії в Європі протягом останніх кількох років.