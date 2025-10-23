Щось таке просте

Коли подивитися з однієї гори на похилу стіну іншої, тоді вони досить близько одна від іншої, а між ними груба складка, то перше, що означує протилежний схил, це плями криволісся. Зрозуміло, що йдеться про карпатську субальпіку, те, що вище лінії лісів. Колір тих плям дуже залежить від загального освітлення. Вони можуть бути яснішими від полонин, можуть бути темнішими – і все у межах зеленого. А можуть бути чорними. Або рожевими. Або фіолетовими. Кілька добрих художників уміли їх малювати на реалістичних картинах тими нереальними відтінками, які є не правдоподібними, а достовірними у конкретну мить співбуття зі світлом.

Комусь ці плями можуть видаватися декором, комусь нагадувати шкірні хвороби: лишаї, виразки, подразнення. Але то жереп. Найгарніше і найцінніше, що у нашому високогір'ї побачити можна.

Жереп – це наші джунглі, наш буш і шервудський ліс. Пінус муґо, гірська сосна, у симбіозі з ялівцем. Те, що може видовжити наше часове і просторове світовідчуття до античних часів, до середземномор'я, до символічного вип'ячення ареалу, який пригортає. А ще він, той жереп, породив гарне українське поняття – стелюх. За що також вартий особливого дбання. Стелюх – це життєва форма. Крім ботаніки і екології може доречно використовуватися і у філософській термінології. Попереднє означення звучало як сланик. Щось не дуже.

Стелюхом предавні зарості жерепу роблять вітри і навали снігу, які він пружно витримує, розростаючись по векторах, від зовнішнього тиску вивільнених. Життєздатна і оптимістична стратегія. Мало не метафора.

У давні часи, коли відбувалася колонізація Карпат, його випалювали величезними материками. Аби було більше трави для маржини. А там повно всіляких етерних олійок. А ще відкрите сонце пече. А ще вітер несеться складками як шалений. Мало що лишилося. Але то, що є, подібне на гумку у майтках – не дає живій намазці землі сповзти з кам'яного каркасу.

Не кажу, що як знищимо ще й сес жереп, то буде кончина світу. Ще й не таке нищили. Хоча – хто знає – може, щоразу кончина світу і ставала. Може тих кончин є значно більше, ніж одна. І живемо по тому. Але. Якщо є щось таке, що мало би лишитися ще хоч на трохи чи надовго, то пінус муґо – як Софія Київська.

А тим часом – спроба притчі. То тепер усі туристи і добре оснащені, і щохвилі викликають рятувальників, коли щось не можуть або чогось не годні зрозуміти. А давніше була така статистика, що у наших загалом безпечних горах частою причиною мало не смертельних катастроф (більшість несмертельних, але ж виснаження, шок, довічна психічна травма, розлади всілякі) були власне зарості жерепу.

Бо дивлячись на них згори чи здолини (залежно куди йдеш) здається, що якийсь собі невисокий лісок на яких двісті, добре, чотириста метрів. Обходити і втрачати висоту здається нераціональним. Тим паче, що на початку стіни криволісся завжди є фата морґана входу на доволі просторі стежечки. Та коли туди, нагнувшись, увійдеш, залазиш у поетику тисячолітньої давнини. Більш зрозумілими стають усі перипетії Одісеї.

У тому пінусі муґові можна блукати десятиліттями. Хоч бачив же – максимум чотириста метрів догори. Стовбури стелюха – деяким дійсно п'ятсот і більше років – загороджують ріжучі шпарки, які впевнено вибираєш, думаючи, що ідеш просто. Олійки б'ють у голову більше, ніж замасковане сонце, драпаки і потурбовані тобою невдоволені комахи. Найприкріше усвідомити в якийсь момент, що твоє знання про світ зовсім не збігається з тим, яким світ є. Були такі, що на площі – як прийнято міряти – двох стадіонів губилися на кілька днів. Найліпше було тим, які були самі і ломили ноги. Врешті якось виповзали, орієнтуючись лежачи на кут нахилу. Найгірше було тим, які впевнено завели у лабіринти своїх близьких. Амок і рештки відповідальності, здобрені почуттям вини – майже як наркотичне передозування.

А треба було робити найпростішу річ, яку неможливо зробити у такому стані. Вилізти чи на вигнутий стовбур, чи на плечі когось, хто поруч. Випхати голову понад поверхню жерепу. І зрозуміти – де ти стосовно його межі. Але то настільки просте, що – аби його не забути – варто наперед написати собі на паперовій стрічці і тримати її в якомусь такому місці, як тримають ампулу з ціанідом.