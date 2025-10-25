1340-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Представник РФ з питань фінансів Кіріл Дмитрієв заявив, що Вашингтон, Київ та Москва близькі до "дипломатичного вирішення" у питанні закінчення війни. Вчора Дмитрієв прибув до Вашингтону для переговорів з американськими посадовцями.

12:50 Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни залетіли метеозонди, пише Reuters.

12:15 Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти, пише Суспільне з посиланням на джерела.

11:40 Коаліція охочих розробила план із п'яти пунктів для підтримки України, повідомив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Зокрема, документ передбачає посилення протиповітряної оборони, розблокування заморожених активів РФ та передачу далекобійного озброєння.

11:05 Велика Британія прискорить передачу Україні понад 5000 багатоцільових ракет, заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

"Ми прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад 5000 ракет багатоцільового призначення. Ця програма створила сотні чудових робочих місць у Белфасті, і зараз команда працює над тим, щоб достроково поставити ще 140 ракет, щоб посилити оборону України в взимку".

10:30 Вночі (з 19:00) росіяни атакували дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Курської обл., 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети (44%) та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (81%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 945 із 945 запущених по Україні БпЛА (разом – 72%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1100,7% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

136,1% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:40 Внаслідок російських атак по Дніпропетровській області дві людини загинули та ще семеро постраждали, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, три людини загинули та 29 людей постраждали, з них троє дітей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Через російську ракетну атаку в Києві загинула людина, а 10 постраждало, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Києві на кількох вулицях перекрили рух транспорту.

09:20 Французька армія вже у 2026 році готова розгорнути свої сили у межах європейських гарантій безпеки для України, заявив начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області; Садове Херсонської області; Змієнкове Одеської області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове. На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Переїзного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче. Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 359 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 80 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують просування в центральній і західній частинах Покровська, хоча точний контур лінії фронту в місті та навколо нього залишається неясним.

• Кремль продовжує багатогранну когнітивну війну, спрямовану на вплив на американських політиків на користь Росії у відповідь на нещодавні санкції США.

• Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і ключовий переговірник Кремля Дмитрієв 24 жовтня оголосив, що вирушає до США для зустрічі з представниками адміністрації Трампа.

• Російський Центральний банк вчетверте з червня 2025 року знизив базову процентну ставку, ймовірно, з метою збільшити капітал, доступний для російської оборонної промислової бази, та зберегти видимість внутрішньої економічної стабільності на тлі нових санкцій США та триваючих нестабільних військових витрат.

• Російські війська нещодавно провели серію ударів з використанням модифікованих планерних бомб по українських містах, що підкреслило нагальну потребу України в системах протиповітряної оборони великої дальності.

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії збільшує закупівлі російських крилатих і балістичних ракет, незважаючи на західні санкції, спрямовані на стримування виробництва оборонної промислової бази Росії.

• 23 жовтня російські пілотовані літаки вдруге порушили повітряний простір НАТО.

• Білоруські силовики підтримують російські когнітивні військові дії проти Польщі та Литви.