Богдан Сойка – мистець духовного світобачення

Він відійшов у вічність в 2018 р., цілком несподівано, у розпалі підготовки до ювілейної виставки з нагоди свого 80-ліття. Напередодні Зелених свят разом із учнем замаював зеленню батьківський будиночок у Янові і раптово впав (діагноз: відірваний тромб). Виставка, яку готував мистець, мала стати підсумком його понад півстолітньої творчої праці, репрезентуючи найважливіші ділянки його творчих змагань на різних етапах життя. Цю його драматично перервану роботу довелось завершувати друзям, близьким і рідним на посмертній виставці творів художника, що відбулась в тому ж 2018 р. в залах Національного музею у Львові, даючи привід для роздумів над світом його мистецьких образів.

Щоб зрозуміти сенс творчого самовиразу Богдана Сойки (на перший погляд – ніби дуже ясного і зрозумілого, але насправді глибинно-багатозначного), спробуймо хоча б у загальних рисах охарактеризувати цікаву, непересічну особистість цього мистця та окреслити духовно-світоглядні основи його творчості.

У когорті своїх львівських ровесників, художників-шістдесятників, зокрема таких яскравих творчих індивідуальностей, як Любомир Медвідь, Олег Минько, Зиновій Флінта, Андрій Бокотей чи Петро Маркович, – Богдан Сойка завжди помітно виділявся самобутністю своєї життєвої постави. Був він людиною рідкісної душевної краси та глибокого внутрішнього духовного життя. Як мислителя і художника його завжди цікавив передусім прихований за зовнішньою чуттєвою красою світу інший духовний вимір життя. Невтомно шукав у навколишній реальності чудесну, незбагненну присутність Бога-Творця, Деміурга всього сущого. Цей такий характерний для нього погляд на світ Богдан виніс ще з батьківського дому у рідному підльвівському містечку Янові, де народився і виріс в родинній атмосфері, просякнутій щирим християнським духом. Ця обставина згодом не тільки зблизила його з парохіальним життям місцевої греко-католицької церкви, але й надала особливого забарвлення його поглядам на самого себе, на своє оточення і на власне мистецтво.

Найбільше прагнув бути у житті самим собою, не ступати у чужі сліди, говорити, діяти і врешті творити тільки те, що виходило з його глибоких переконань та почуттів. Не хотів, як багато з його сучасників, стояти у черзі за званнями, не шукав популярності, ані офіційного визнання, а тим більше – якихось матеріальних преференцій від офіційної влади.

Досягши творчої зрілості, Богдан Сойка добровільно усунувся з «верескливого і претензійного» (за висловом шекспірівського Гамлета) ярмарку життя великого міста (Львова) і оселився в рідному містечку Янові, яке розкинулось своїми охайними будиночками серед садів, безкраїх лісів та озер його улюбленого, унікального своєю природою Розточчя. Вглибині старого батьківського саду збудував творчу майстерню, разом з дружиною і дітьми упорядкували сад, сформували коло хати розкішний квітник, що тішив очі всіх красою і був натхненням для багатьох етюдів мистця. Тут, в оточенні близьких його серцю щирих простих людей та мальовничої природи рідних околиць, міг повністю віддатися творчій і педагогічній праці. Викладав в 1998-2008 рр. рисунок, живопис і пластичну анатомію у янівському професійно-технічному училищі №14. Молодь любила свого розумного, уважного вчителя. В його майстерні постійно можна було побачити когось із хлопців чи дівчат, які тягнулись до творчої праці, брали в нього уроки рисування і малярства, а не раз музикували разом із вчителем на різних музичних інструментах, або прислухались до його завжди цікавих розмов про мистецтво.

А навчитись молоді у Богдана Сойки, справді, можна було багато чому. Ще в юності, навчаючись у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ім. І.Труша (1955-1958), а потім – на відділі монументального живопису (1958-1964) у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва (нині – Львівська Національна академія мистецтв), він отримав стійкі навики реалістичного рисунка, добре володіння формою та знання основних принципів побудови монументального умовно-декоративного образу. На старших курсах інституту від своїх вчителів, – Д.Довбошинського, В.Манастирського, К.Звіринського, Р.Сельського – перейняв повагу до здобутків великих майстрів європейського мистецтва початку ХХ століття та загострену чутливість до культури малярського вислову.

Коли в 1960-х роках (у зв’язку із т.зв. «хрущовською відлигою») в художньому житті Львова знову ожили і набули популярності творчі принципи львівських мистців старшого покоління, вихованих до Другої світової війни в мистецьких центрах Західної Європи (досить згадати тут хоча б подружжя Романа та Марґіт Сельських, Олексу Шатківського, Романа Турина, Вітовта Манастирського, Омеляна Ліщинського), молодий Богдан Сойка, як і багато його колег-ровесників, захопився на деякий час пошуками новітніх формальних рішень у своєму мистецтві. Це позначилось у низці його ранніх малярських творів, виконаних у різних формально-стильових ключах – кубізму, сюрреалізму, абстракціонізму («Вечірнє місто», «Кімната в стилі кубізму», «Червона фантазія» та інші). Однак з часом, Богдан зрозумів, що це не його шлях. У противагу своїм раннім авангардним експериментам він у своєму зрілому малярстві цілком свідомо звернувся до зображення реальних форм і кшталтів життя. При тому в них завжди шукав відблиску тієї іншої, важливої для нього, позачуттєвої, духовної реальности. Навколишній світ – людину і природу – трактував, як неповторне у своїй автентичній красі чудо Божого творіння.

Це добре видно у портретному малярстві Б.Сойки, яке становить одну із найсильніших граней його творчого обдарування. Він малював, як правило, близьких йому по духу людей із особистого життя та з найближчого львівського культурно-мистецького оточення. В його доробку – скромні погрудні портрети рідних – батька Петра, дружини Неоніли (Ніли), її сестри Люди, доньки Марійки, вуйка Стефана, а також портретні зарисовки його учнів із янівського училища, яких він вчив рисувати а у вільні хвилі музикувати («Студія»). Особливо любив портретувати світоглядно близьких йому творчих, мислячих людей – художників, акторів, музикантів, науковців. Серед його портретованих – знакові нині в Україні особистості: драматичні актори Богдан Козак та Святослав Максимчук, поетеса і журналістка-дисидентка Ірина Калинець, львівські колеги – художники Андрій Бокотей, Іван Марчук, Галина Захаріясевич, Іван Скобало, вчений-біолог і художник Омелян Гойда, піаністки – Тетяна Воробкевич і Надія Близнюк, диригент Тетяна Лисенко та оперна співачка Соломія Крушельницька, портрет якої оздоблює нині стіни її меморіального музею у Львові. Кожен з цих портретів виконаний у своєрідній авторській манері – рисунковій чи олійній, – кожен відзначається проникливістю психологічної характеристики. А всі разом вони творять галерею людських типів і характерів, побачених очима вдумливого художника, який вміє завважити і передати неповторність і красу внутрішнього життя кожної людини, незалежно від її суспільного статусу чи освіти. Це було принциповою позицією Богдана Сойки у житті і в творчості: він завжди бачив своїх портретованих крізь призму високої Божої Правди, у світлі якої кожна людина несе на собі печать унікальної цінности. Не терпів бездумного копіювання зовнішності портретованих, іронічно називав такі зображення по-польськи – «подобізнами».

Слід відзначити особливе місце, яке у малярстві Б.Сойки займали портрети його дружини Неоніли. Це була жінка, яка все життя була дослівно закохана у свого чоловіка, вміла цінувати його як людину і мистця, розділяла з ним всі труднощі буденщини, була для нього розрадою і опорою. Мистець з любов’ю портретував її у десятках своїх рисункових творів та малярських композицій. Малював її у різні моменти життя – то при праці («Ніла на грядці»), то у хвилі відпочинку («Ніла з книжкою»), то як ніжну матір його малих дітей («Ніла з Остапом»). Передчасна смерть дружини в 1995 році була для художника важким, нестерпним ударом долі. Туга за нею спонукала його знову і знову малювати її портрети. В них немов складав їй – тепер вже посмертно – не висловлену данину любові і визнання. Звеличував її в цих творах як ідеал жіночої ніжності та душевної чистоти («Ніла в городі»), малював її то у хвилі сумовитої задуми («Ніла в рожевому»), то серед зелені і маків, у потоках божественного світла, що ллється згори, із синього неба: з книжкою у руці, задивлена кудись вдалину, вона наче довірливо прямує кудись, назустріч своїй долі («Ніла в маках»). Художник виразно милується її вродливим обличчям в обрамленні пишного, злегка кучерявого волосся, ніжними пелюстками чуттєвих уст, густими чорними бровами і при тому скрізь акцентує якийсь особливий, магнетизуючий погляд її широко розкритих великих карих очей, що дивляться на глядача немов би з іншого, неземного світу. Ці портрети дружини, овіяні якоюсь особливою містично-драматичною аурою, є шедеврами його портретного мистецтва.

У пейзажному малярстві Богдана Сойки не менш виразно відобразились глибокі, тонкі струни його душі. В цьому жанрі, як і в портретах, він завжди гранично щирий, малює тільки те, що близьке і рідне йому, що глибоко пережив. Серед ранніх пейзажів мистця бачимо мотиви Львова – міста, яке сформувало його як художника («Парк «Залізна вода» взимку», «Вид з майстерні мистця у Львові»). Згодом, оселившись у Янові він залюбки малював тихі вулички рідного містечка, його хати, городи та навколишні поля, а найбільше – мальовничі краєвиди Розточчя, меланхолійну далечінь янівського ставу із синіми узгір'ями на горизонті, гущавину тамтешніх лісів і врешті – мотиви городу та саду біля власного дому.

Нерідко в цих пейзажах мистця прочитується щось від значеннєвості «магічного реалізму», який допускає існування у творі ще одного символічного, містично-світоглядного плану. Особливо виразно це видно у серії рисунків та олійних пейзажів з мотивами пнів та старезних, покручених бурями дупластих дерев, що здіймаються до високого неба і драматичними жестами простягають свої сухі гілляки у навколишній простір, овіяний вітрами, занурений у потоки якогось містичного світла, що яскравими сплесками ллється згори. Вони на його пейзажах сприймаються ніби якісь таємничі, нерозгадані монументи – прообрази людських доль («Дорога на Підкамінне», «Ліс на Романівці»).

Нотки екзистенційного авторського роздуму звучать також у трактуванні улюблених художником мотивів розквітлих маків на його городі. Їх широко розкриті криваво-оранжеві пелюстки немов би сигналізують повноту життєвих сил, а поруч – ще зовсім зелені або вже розтріснуті пуп'янки, готові відкритись до сонця новим життям («Життя маків»). Любить Б.Сойка зображати у своїх пейзажах стрункі височенні стовбури столітніх сосен, дубів чи буків. Сплетені між собою вгорі своїми кронами, вони нагадують з’єднані спільним призначенням людські долі. Нерідко ці пейзажні мотиви художник повторював у різних техніках – в рисунку олівцем, чи кольоровими олівцями, або ж в олійному малярстві. Кожен з них має свою красу та естетичну виразність.

Слід окремо відзначити зрілу майстерність і артистизм вишуканої рисункової манери Богдана Сойки. Його виконані звичайним олівцем чи кольоровими олівцями пейзажі, мають щось від душевного складу їх автора: вони, як правило, дихають настроєм делікатної гармонії, лагоди та стишеної радості життя. Лінія в його портретах, як і у пейзажах, завжди точна, рафіновано-чутлива і гнучка, майстерно поєднана з делікатним пластичним моделюванням форм – чи то штрихуванням площинами, чи легким тонуванням, що лише натякає на об’ємність форми. Барвна гама кольорових олівцевих рисунків завжди в них стишена, делікатно згармонізована.

Завершуючи розмову про світ художніх образів Богдана Сойки, не можемо не згадати і про його працю у ділянці монументально-декоративних розписів. Їм він присвятив багато творчих сил і фантазії, працюючи впродовж кількох десятиліть професійним художником-монументалістом при Львівському художньо-виробничому комбінаті (1964-1998 рр.). Виконав тоді низку фундаментальних творів у техніці мозаїки, сграфіто та настінного розпису для різних архітектурних об'єктів, переважно, на Львівщині та Закарпатті. Твори його в цьому виді мистецтва відзначаються культурою композиційно-ритмічної побудови монументального образу та гармонійністю кольорового рішення. Сюжетні мотиви в них завжди почерпнуті з українського народного життя, надаючи зображенням яскравого національного колориту.

Цікаво показав себе Богдан Сойка і в ділянці естампної графіки малих форм, в якій працював ще в роки молодості по закінченні інституту. Коли в 1960-х роках в середовищі львівських художників-живописців зросло зацікавлення графічною технікою ліногравюри, Богдан Сойка одним із перших виконав у цій техніці серію майстерних екслібрисів, в яких вміло використав виражальні можливості лаконічної монументальної мови лінориту (автоекслібрис, екслібриси І.Калинця, І.Стасів-Калинець, Р.Корогодського, Т.Воробкевич, та інші).

Варто б згадати також праці Б.Сойки у ділянці сакрального мистецтва. Як вже згадувалось, він довгі роки активно співпрацював з янівською церквою Вознесіння Господнього, виконав для цього храму низку образів, оздоблював предмети обрядового вжитку. Співпрацював також як графік-ілюстратор із львівським релігійним видавництвом «Добра книжка» (2000-і рр).

Загалом, мистецтво Богдана Сойки, позначене його тонким чуттям естетики художнього твору та роздумами над духовним сенсом життя, становить сьогодні (на тлі домінуючих в сучасному українському мистецтві поставангардних тенденцій) наскрізь індивідуальне явище, що звучить як цілком окремішній, тихий вдумливий голос мислячого художника.