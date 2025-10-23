1338-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок чергових ударів росіян на ранок є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині, повідомили в Укренерго. Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. У тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні, станом на 6:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби. Причина – вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України.

10:35 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (71%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 732 із 9899 запущених по Україні БпЛА (разом – 74%).

10:15 Європейський союз узгодив 19-й пакет санкцій для Росії. Вчора після того, як остання делегація країни-члена Європейського союзу, а саме Словаччина, зняла свої заперечення, було розпочато письмову процедуру, яка була завершена до 8 години нинішнього ранку.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

135,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1099,1% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

136,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом російського дрону у селі Зелений Гай Куп’янського район Харківської області російські війська повторно здійснили удар, внаслідок чого загинув один рятувальник та ще п'ятеро постраждали, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій

09:35 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждали 17 людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:30 Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали двоє працівників залізниці, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

09:25 Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ постраждало семеро людей, повідомив міський голова Віталій Кличко .В Подільському районі горіли три житлові будинки, пошкоджена синагога.

09:20 Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував зустріч з Путіним:

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Здавалося, що ми не дійдемо до того місця, куди нам потрібно, тому я її скасував."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське Запорізької області; Херсон та Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув 12 керованих авіабомб, а також здійснив 176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове. На Слов’янському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка. На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. На Придніпровському напрямку агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 21 на 22 жовтня російські війська провели великий комбінований удар дронами та ракетами по Україні, а вранці 22 жовтня завдали удару по українському дитячому садку.

• Сполучені Штати оголосили про нові економічні та військові заходи у відповідь на вперту відмову президента Росії Путіна брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни в Україні.

• Західні медіа повідомляють, що США скасували заплановану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Путіним після того, як Росія продовжила демонструвати свою неготовність йти на компроміс щодо своїх давніх вимог щодо війни в Україні.

• Кремль встановлює умови, щоб виправдати себе за ймовірний провал майбутніх мирних переговорів через власну неготовність до добросовісних переговорів.

• Кремль використовує заздалегідь заплановані випробування стратегічних ракет, щоб продовжити свої риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб змусити США погодитися на поступки щодо війни в Україні в обмін на переговори між США і Росією про контроль над озброєннями.

• Україна та її європейські союзники, як повідомляється, розробляють 12-пунктну пропозицію щодо припинення війни в Україні, яка включає кілька пунктів, які Кремль вже визначив як неприйнятні.

• Міністерство оборони Росії оголосило про плани розгорнути активних резервістів для захисту інфраструктури в тилу Росії, частково для того, щоб затуманити ймовірні зусилля Кремля з підготовки до розгортання резервістів для бойових дій в Україні в майбутньому.

• Вночі з 21 на 22 жовтня українські сили завдали ударів по російських енергетичних і оборонних промислових підприємствах.