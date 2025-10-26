1341-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:30 Таїланд і Камбоджа підписали мирну угоду, пише AP. Зазначається, що підписання відбулося на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Куала-Лумпурі, куди також прибув Трамп. Підписана угода передбачає звільнення Таїландом 18 камбоджійських солдатів, які перебувають у полоні, та початок виведення важкого озброєння із прикордонної зони обома сторонами.

15:55 До України прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич. Зазначається, що під час візиту Анушич зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

15:20 Сербія готова стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією, повідомив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич. За словами міністра, Белград "у принципі підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН", зокрема й України.

14:45 Президент Литви Гітанас Науседа пропонує закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, пише LRT. Зазначається, що Науседа оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами.

14:10 Трамп заявив, що дав ХАМАСу 48 годин на передачу Ізраїлю тіл заручників.

"На Близькому Сході встановився дуже міцний мир, і я вірю, що у нього є всі шанси тривати вічно. ХАМАС повинен буде швидко почати повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирному процесі, вживуть заходів".

13:35 Литва знову закрила аеропорт у Вільнюсі та кордон із Білоруссю через повітряні кулі, пише Reuters. Зазначається, що це вже другий такий інцидент за останні два дні.

13:00 Трамп заявив, що не планує зустрічатися з Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною.

"Ви повинні знати, що ми збираємося укласти угоду, я не збираюся витрачати свій час".

12:25 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1105 російські атаки (позаминулого тижня – 1134), при цьому знищено 6710 російських військових (позаминулого – 7370): у середньому 6,1 за атаку (позаминулого – 6,5).

12:05 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1094 кореговану авіаційну бомбу, що суттєво менше, ніж попереднього тижня (було 1491), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:00 Росія застосувала проти України впродовж тижня майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:25 Вночі (з 20:00 25) росіяни атакували 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 733 із 984 запущених по Україні БпЛА (разом – 75%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

330,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

1101,2% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

136,1% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок атаки росіян зафіксовано влучання в одне з підприємств Чернігова: через падіння уламків БПЛа на території підприємства загорівся автомобіль, постраждалих серед людей немає, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

09:25 Близько 2 години ночі росіяни атакували Київ із застосуванням ударних БпЛА, станом на восьму ранку відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, ще 29 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх, повідомили в Київській міській прокуратурі. Внаслідок атаки РФ пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх. В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі в Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку відбито сім атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 900 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 214 безпілотних літальних апаратів та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль намагається використати візит генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Дмітрієва до Сполучених Штатів для поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі США.

• Дмітрієв фактично визнав, що Україна пішла на компроміси у своїй переговорній позиції, одночасно підтвердивши, що максималістські вимоги Росії на 2021 і 2022 роки залишаються незмінними.

• Дмітрієв намагався апелювати до того, що він вважає інтересами адміністрації Трампа, щоб відвернути увагу від своїх заяв, які демонструють незмінне небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни.

• Депутати держдуми Росії продовжують публічно заявляти, що Росія не змінила своїх максималістських вимог, що суперечить спробам Дмітрієва затуманити своє підтвердження незмінних вимог Росії в інтерв'ю американським медіа.

• Дмітрієв активно просував економічне співробітництво між США і Росією, водночас тонко натякаючи на статус Росії як ядерної держави.

• "Коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції зібралася 24 жовтня у Великій Британії, щоб обговорити подальшу підтримку України та чинити тиск на Росію.

• Російські війська досягають значних успіхів поблизу Покровська та Мирного (на схід від Покровська), але це, ймовірно, не означає, що оборона України в цьому районі незабаром буде прорвана.

• Російські війська застосовують тактику проникнення в інші райони лінії фронту для інформаційного ефекту.

• Російські війська продовжують намагатися скористатися поганими погодними умовами для проведення більш масштабних механізованих атак, але продовжують зазнавати великих втрат техніки, неспівмірних з їхніми здобутками.

• 24 жовтня російські літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Японії.

• Європейські союзники України продовжують надавати їй військову допомогу.