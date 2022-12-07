Віцепрезидентку Аргентини засудили на шість років.

Крістіну Фернандес де Кіршнер визнали винною у шахрайстві.

 

 

Віцепрезидентку й експрезидентку Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер (Cristina Elisabet Fernández de Kirchner) засуджено до шести років тюремного ув'язнення і довічної заборони обіймати державні посади. Про це повідомила газета El Mundo. До такого покарання колегія з трьох суддів засудила її у вівторок, шостого грудня, визнавши винною в шахрайській схемі, внаслідок якої вона привласнила близько мільярда доларів у рамках громадських проєктів, коли була главою держави.

 

Цікаво, що в момент оголошення вироку пані Кіршнер виконувала обов’язки глави держави, оскільки президент Альберто Фернандес (Аlberto Fernández) у вівторок відвідував Уругвай, беручи участь у саміті MERCOSUR (економічний союз держав у Південній Америці). З моменту порушення справи проти пані Кіршнер відносини між президентом і віцепрезиденткою стали доволі напруженими, вони майже не спілкуються.

 

«Крістіна Фернандес де Кіршнер вважається кримінально відповідальною за злочин шахрайського адміністрування на шкоду державі», — прочитав вердикт голова суду. Водночас суд відхилив звинувачення проти пані Кіршнер у керівництві злочинною організацією, як того вимагала прокуратура. За цією статтею покарання могло б становити 12 років позбавлення волі. Але навіть цей вирок не набуде чинності до розгляду апеляції, а цей процес може тривати роками.

 

Сама ж Крістіна Фернандес де Кіршнер розкритикувала вирок, назвавши себе «жертвою судової мафії». Пізніше вона оголосила, що не балотуватиметься наступного року на посаду президента, яку вже обіймала у 2007-2015 роках.

 

Як зазначають експерти, це перший випадок, коли до реального терміну ув’язнення в Аргентині засуджено політика такого високого ранку. У випадку 69-річної пані Кіршнер вирок набуває ще більшого значення, оскільки вона є найвпливовішою лідеркою країни за останні два десятиліття. Її прихильники вже заявили про можливість загальнонаціонального страйку. Вони зібралися в центрі Буенос-Айреса і пройшли маршем до будівлі федерального суду, який визнав Кіршнер винною.

 

Нагадаємо, що першого вересня цього року на Крістіну Кіршнер було скоєно замах. Спроба вбивства сталася біля будинку віцепрезидентки в Буенос-Айресі. Чоловік направив на Кіршнер пістолета і натиснув на курок. Її врятувало лише те, що пістолет дав осічку. Нападника затримали.

07.12.2022

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