Віцепрезидентка Аргентини може сісти на 12 років за корупцію. 

Крістіна Кіршнер називає справу проти неї політичною помстою.

 

 

У понеділок, 23 серпня, генеральний прокурор Аргентини Дієго Лучіані (Diego Luciani) виступив із вимогою засудити чинну віцепрезидентку Крістіну Елізабет Фернандес де Кіршнер (Cristina Elisabet Fernández de Kirchner) до 12 років ув'язнення та довічно усунути її від державних посад за звинуваченнями в корупції під час двох її президентських термінів. Про це повідомила газета El Mundo. 69-річна Кіршнер назвала це політичною помстою.

 

Прокуратура вважає, що пані Кіршнер під час її двох президентських каденцій у 2007-2015 роках завдала шкоди державі приблизно на мільярд доларів. Колишню президентку звинувачують в організації системи хабарництва та "відкатів". Зокрема розслідувався епізод щодо шахрайського укладення контрактів на громадські роботи у Патагонії.

 

Кіршнер відкидає звинувачення. У своїй заяві Крістіна Кіршнер сказала, що 12 років, які вона була при владі, були найкращими роками Аргентини за останні десятиліття. «Якби я народилася 20 разів, я б 20 разів зробила те саме, що я зробила на своїй посаді», – запевнила вона.

 

Віцепрезидентка також заявила, що зловмисники намагаються засудити не її, а національний та народний уряд. «Абсолютно нічого з того, що обвинувачі сказали, не було доведено. Вони хочуть помститися, щоб залякати політиків моїм прикладом», – заявила Крістіна Кіршнер у своєму виступі в соціальних мережах.

 

Винесення вердикту в справі Кіршнер очікується за кілька місяців.

24.08.2022

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