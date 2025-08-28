Протестувальники закидали камінням кортеж аргентинського президента Мілея.

Інцидент стався на тлі звинувачень у корупції, висунутих проти сестри президента.

 

 

Кортеж президента Аргентини Хав'єра Мілея під час виборчого заходу у середу, 27 серпня, в місті Ломас-де-Саморі, розташованому на південь від столиці країни Буенос-Айреса, закидали камінням, патиками й пляшками. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Сам президент у момент інциденту стояв на задньому сидінні автомобіля, висунувшись через люк і вітаючи своїх прихильників.

 

Мілей під час інциденту не постраждав, його оперативно евакуювали з небезпечного місця співробітники служб безпеки. Президент планував виступити на мітингу, присвяченому підготовці до проміжних парламентських виборів.

 

Інцидент стався на тлі корупційного скандалу, що спалахує навколо сестри та співробітниці президента Каріни Мілей (Karina Milei). Вона у момент нападу перебувала в автомобілі поруч з братом.  

 

Після того, як Мілей ретирувався з місця інциденту, між його прихильниками і противниками зав'язалася бійка. Згідно з інформацією місцевої поліції, як мінімум одна прихильниця Мілея зазнала травми ребер, її оперативно шпиталізували.

 

Корупційний скандал в Аргентині розгорівся після того, як було оприлюднено аудіозаписи, на яких, ймовірно, чути голос керівника Національної аґенції в справах інвалідів (ANDIS) Дієго Спаньюоло (Diego Spagnuolo). Судячи з його висловлювань, Карина Мілей причетна до нецільового витрачання коштів, призначених для людей з обмеженими можливостями.

 

Хав'єр Мілей заявив, що все, що говорить на цьому записі Спаньюоло, – «брехня». При цьому він обіцяв довести свою правоту у суді. Самого Спаньюоло було зразу ж звільнено з посади. «Все, що він каже, – брехня. Ми збираємося подавати на нього до суду та довести, що він брехав», – сказав президент журналістам.

28.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Осінь покаже, де муха сяде
Юрко ТИМЧУК
Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою. 
26.08.25 | | Україна
Тінь серпня 1939-го
Олеся Ісаюк
Значна частина зусиль, спрямованих на закінчення війни, стала асоціюватися з пошуком компромісу і «мир» як самоціль. А миру неможливо досягти, бо мотивація однієї зі сторін – зовсім не те, що вважають раціональним вирішенням
23.08.25 | | Україна
«Я завжди писав для всього людства»
Віктор Мельник
Пережите героями Зінґера болісно перегукується з українським сьогоденням. Їхній досвід може придатись і для нашого повоєнного подолання психологічних травм
22.08.25 | | Минуле
Полтва
Олег Денисенко
Моє дитинство пройшло на берегах славної львівської річки Полтви. До середини 70-х років минулого століття вона вільно текла у своєму руслі на північній околиці міста...
22.08.25 | | Дискурси
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Яка ще недоречність?
Тарас Прохасько
Абсурд. Він тут. Він невіддільний від принципів соціалізації. Здоровий глузд стоїть за тим, що хочеться назвати абсурдом. І все ж – не милозвучно.
21.08.25 | | Дискурси
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
Ми, євреї польські
Юліан Тувім
«В порожніх очницях його палає вогонь небезпечного гніву, а пальці стиснулися в кістлявий кулак. Він – наш вождь – буде диктувати нам наші закони й бажання»
20.08.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.