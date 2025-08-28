Протестувальники закидали камінням кортеж аргентинського президента Мілея.

Інцидент стався на тлі звинувачень у корупції, висунутих проти сестри президента.

Кортеж президента Аргентини Хав'єра Мілея під час виборчого заходу у середу, 27 серпня, в місті Ломас-де-Саморі, розташованому на південь від столиці країни Буенос-Айреса, закидали камінням, патиками й пляшками. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Сам президент у момент інциденту стояв на задньому сидінні автомобіля, висунувшись через люк і вітаючи своїх прихильників.

Мілей під час інциденту не постраждав, його оперативно евакуювали з небезпечного місця співробітники служб безпеки. Президент планував виступити на мітингу, присвяченому підготовці до проміжних парламентських виборів.

Інцидент стався на тлі корупційного скандалу, що спалахує навколо сестри та співробітниці президента Каріни Мілей (Karina Milei). Вона у момент нападу перебувала в автомобілі поруч з братом.

Після того, як Мілей ретирувався з місця інциденту, між його прихильниками і противниками зав'язалася бійка. Згідно з інформацією місцевої поліції, як мінімум одна прихильниця Мілея зазнала травми ребер, її оперативно шпиталізували.

Корупційний скандал в Аргентині розгорівся після того, як було оприлюднено аудіозаписи, на яких, ймовірно, чути голос керівника Національної аґенції в справах інвалідів (ANDIS) Дієго Спаньюоло (Diego Spagnuolo). Судячи з його висловлювань, Карина Мілей причетна до нецільового витрачання коштів, призначених для людей з обмеженими можливостями.

Хав'єр Мілей заявив, що все, що говорить на цьому записі Спаньюоло, – «брехня». При цьому він обіцяв довести свою правоту у суді. Самого Спаньюоло було зразу ж звільнено з посади. «Все, що він каже, – брехня. Ми збираємося подавати на нього до суду та довести, що він брехав», – сказав президент журналістам.