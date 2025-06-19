Спецслужба Аргентини розкрила мережу російських агентів.

Вони мали проводити дезінформаційні кампанії та намагатися вплинути на внутрішні процеси в Аргентині.

 

 

Національна розвідувальна служба Аргентини (Secretaría de Inteligencia del Estado – SIDE) виявила групу росіян, які займалися створенням мережі впливу в інтересах Москви. Про це повідомило видання La Derecha Diario з покликом на слова речника адміністрації президента країни Мануеля Адорні (Manuel Adorni).

 

За його словами, йдеться про цілеспрямовані дії з формування «групи громадян, лояльних до інтересів Росії». Основним завданням осередку були дезінформаційні кампанії та спроби вплинути на внутрішні процеси в країні. Серед іншого, учасники групи створювали і поширювали контент у соціальних мережах, а також намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів і неурядових структур.

 

За даними аргентинських спецслужб, у цю схему був залучений громадянин Росії Лев Андріашвілі, який проживає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення контактів з місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина — Ірина Яковенко, також громадянка Росії і резидентка Аргентини.

 

Створена ними підпільна організація мала кодову назву La Compañía. Вона, як стверджується, має стосунок до проєкту Lakhta, який очолював загиблий в серпні 2023 року російський бізнесмен і засновник ПВК «Вагнер» Євген Прігожин.

 

Адорні відмовився коментувати, чи були підозрювані затримані, пославшись на засекреченість частини інформації.

 

В останні роки Росія регулярно згадується як країна, що нарощує свою шпигунську мережу в Південній Америці. У травні газета The New York Times повідомила, що російські спецслужби перетворили Бразилію на «інкубатор» з підготовки нелегальних аґентів. Співробітники російської зовнішньої розвідки отримували справжні бразильські документи і жили під прикриттям, видаючи себе за звичайних громадян. За даними видання, багатьох з них згодом відряджали до США, Європи та на Близький Схід. Після початку вторгнення Росії в Україну бразильські спецслужби активізували роботу, і їм вдалося виявити частину «сплячих агентів».

19.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ні війна, ні мир
Тімоті Ґартон Еш
Безперечно, найнебезпечнішим моментом для України був початок повномасштабної війни. Наступний найбільш небезпечний момент для України може настати на початку миру.  
14.06.25 | | Україна
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25 | | Штука
У затінку Ґертруди Стайн
Василь МАХНО
У кожного із нас є улюблені місця. Вони живуть у нашій пам’яті й підсвідомості та почасти зринають: то примітною деталлю, то запахом, то кольором...
14.06.25 | | Дискурси
Українська рецепція індійського досвіду
Олеся Ісаюк
Ми звикли сприймати великі держави Заходу як принципових противників російської тюрми народів. А факт, що ці західні демократії поза межами Європи були цілком собі імперіями, залишається у сліпій зоні.  
13.06.25 | | Галичина
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25 | | Штука
Вламаний важіль культури
Тарас Прохасько
Можна багато розповідати про те, що було, але ніяк не передати того, як плине час. Густина нічогості тривання визначальніша від всього іншого. І це є найбільшою безпомічністю культури
12.06.25 | | Дискурси
Знаковий реліз
Дзвенислава Саф’ян
20 червня очікується цифровий реліз диску з музикою Василя Барвінського та Бориса Лятошинського. Два фортепіанні квінтети у виконанні Віоліни Петриченко та струнного квартету “Фенікс” записав німецький лейбл ARS Produktion.
12.06.25 | | Штука
Ми потрібні одні одним
Мирослав МАРИНОВИЧ
Православ’я, католицизм, протестантизм. Кожен шукатиме зближення з іншими. Взаємний вплив є знаком спільної туги християн за єдністю у Вселенській Церкві, яка має взаємодоповнювальну природу.  
11.06.25 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.