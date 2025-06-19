Спецслужба Аргентини розкрила мережу російських агентів.

Вони мали проводити дезінформаційні кампанії та намагатися вплинути на внутрішні процеси в Аргентині.

Національна розвідувальна служба Аргентини (Secretaría de Inteligencia del Estado – SIDE) виявила групу росіян, які займалися створенням мережі впливу в інтересах Москви. Про це повідомило видання La Derecha Diario з покликом на слова речника адміністрації президента країни Мануеля Адорні (Manuel Adorni).

За його словами, йдеться про цілеспрямовані дії з формування «групи громадян, лояльних до інтересів Росії». Основним завданням осередку були дезінформаційні кампанії та спроби вплинути на внутрішні процеси в країні. Серед іншого, учасники групи створювали і поширювали контент у соціальних мережах, а також намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів і неурядових структур.

За даними аргентинських спецслужб, у цю схему був залучений громадянин Росії Лев Андріашвілі, який проживає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення контактів з місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина — Ірина Яковенко, також громадянка Росії і резидентка Аргентини.

Створена ними підпільна організація мала кодову назву La Compañía. Вона, як стверджується, має стосунок до проєкту Lakhta, який очолював загиблий в серпні 2023 року російський бізнесмен і засновник ПВК «Вагнер» Євген Прігожин.

Адорні відмовився коментувати, чи були підозрювані затримані, пославшись на засекреченість частини інформації.

В останні роки Росія регулярно згадується як країна, що нарощує свою шпигунську мережу в Південній Америці. У травні газета The New York Times повідомила, що російські спецслужби перетворили Бразилію на «інкубатор» з підготовки нелегальних аґентів. Співробітники російської зовнішньої розвідки отримували справжні бразильські документи і жили під прикриттям, видаючи себе за звичайних громадян. За даними видання, багатьох з них згодом відряджали до США, Європи та на Близький Схід. Після початку вторгнення Росії в Україну бразильські спецслужби активізували роботу, і їм вдалося виявити частину «сплячих агентів».