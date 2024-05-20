Іспанія відкликала амбасадора з Аргентини через заяву Мілея.

Мадрид зажадав вибачень від президента Аргентини за звинувачення дружини іспанського прем’єра в корупції, але той навідріз відмовився.

Педро Санчес і Беґонья Ґомес

Іспанія відкликала амбасадорку в Аргентині Марию Хесус Алонсо (María Jesús Alonso) для консультацій у зв'язку з висловлюваннями аргентинського президента Хав'єра Мілея. Про це повідомила газета El Mundo з покликом на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса (José Manuel Albares). Напередодні Мілей звинуватив дружину прем'єрміністра Іспанії Педро Санчеса Беґонью Ґомес (Begoña Gómez) у корупції.

19 травня Хав'єр Мілей виступав на з'їзді іспанської правої партії VOX у Мадриді. У ході виступу він розкритикував політику соціалізму та рівень зловживання владою, до якої вона призводить. «Навіть якщо у нього корумпована дружина, він нечистий, і йому потрібно п'ять днів, щоб подумати про це»,в – заявив Мілей.

«Дуже поважні закиди, висловлені Хав'єром Мілеєм у Мадриді, перевершують будь-які політичні та ідеологічні розбіжності, вони безпрецедентні в історії міжнародних відносин і тим більше в історії відносин між двома країнами та двома народами, об'єднаними міцними узами братства», – підкреслив Хосе Мануель Альбарес.

Мадрид вимагав від президента Аргентини публічно перепроситися за його «атаку на демократію та її інститути» і порушення дипломатичних норм. «Якщо цих вибачень не буде, ми вживемо всіх заходів, які, на нашу думку, необхідні для захисту нашого суверенітету і нашої гідності», – заявив іспанський міністр на прес-конференції.

З Буенос-Айреса вже надійшла відповідь, що жодних вибачень не буде. «Президент не збирається вибачатися, тому що йому це не потрібно. Він не згадав Беґонью (Ґомес). Вони сприйняли цю справу як свою власну і пов’язали те, що говорив Мілей, з тим, що насправді сталося з дружиною Санчеса», – заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні (Manuel Adorni).

Місяцем раніше іспанський суд розпочав слідчі дії проти Беґоньї Ґомес за підозрою у використанні зв'язків та корупції у бізнесі. Скаргу було подано синдикатом «Чисті руки», який визнав, що звинувачення ґрунтуються на публікаціях у пресі. За даними газети El Confidencial, справа стосується зв’язків пані Ґомес із кількома приватними компаніями, які отримали кошти та державні контракти від уряду.