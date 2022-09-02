На життя віцепрезидентки Аргентини було вчинено замах.

Крістіну Кіршнер врятувало лише те, що пістолет дав осічку.

 

 

У Буенос-Айресі скоєно спробу замаху на віцепрезидентку Аргентини Крістіну Елізабет Фернандес де Кіршнер (Cristina Elisabet Fernández de Kirchner). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Зловмисник майже приставив до її голови пістолета і спробував вистрілити, але зброя дала осічку.

 

Це сталося у момент, коли Кіршнер вітала своїх прихильників біля власного будинку у столиці країни.

 

Як розповів президент Аргентини Альберто Фернандес, пістолет був заряджений і пані Кіршнер не постраждала лише завдяки випадковості. «Крістіна жива, оскільки пістолет, в якому було п'ять набоїв, не спрацював з технічної причини, яку ще належить встановити», – заявив лідер держави.

 

Він наголосив, що спроба замаху – один із найповажніших інцидентів в історії країни після її переходу від військової диктатури до демократії у 1983 році. Президент також оголосив у п'ятницю загальнонаціональний вихідний, щоб аргентинці змогли присвятити день «захисту життя, демократії та продемонструвати солідарність із нашою віцепрезиденткою».

 

 

Відеокадри, на яких видно спробу замаху, опубліковано в соціальних мережах. На одному з них зафіксовано, як у момент, коли Кіршнер вітає своїх прихильників, чоловік піднімає пістолет і намагається вистрелити їй в обличчя практично впритул. Після цього Кіршнер опускає голову, але звуку пострілу нема.

 

За підозрою у замаху затримано 35-річного громадянина Бразилії. Мотиви замаху наразі з'ясовують. Офіційний представник аргентинської поліції повідомив, що зброю було виявлено ​​за кілька метрів від місця події.

 

Як уже повідомляло наше видання, проти Крістіни Кіршнер у ці дні проходить судовий процес. Генеральний прокурор Аргентини Дієго Лучіані (Diego Luciani) виступив із вимогою засудити чинну віцепрезидентку до 12 років ув'язнення та довічно усунути її від державних посад за звинуваченнями в корупції під час двох її президентських термінів. Прокуратура вважає, що пані Кіршнер під час її президентських каденцій у 2007-2015 роках завдала шкоди державі приблизно на мільярд доларів. Колишню президентку звинувачують в організації системи хабарництва та "відкатів". Зокрема розслідувався епізод щодо шахрайського укладення контрактів на громадські роботи у Патагонії. Кіршнер відкидає звинувачення.

02.09.2022

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