Прем'єра Іспанії звинуватили, що він жив на прибутки від проституції.

Окрім того, його дружину звинуватили в причетності до корупції.

 

 

Вимоги про демісію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса посилилися. Тепер його публічно звинуватили в тому, що він жив на кошти, отримані від закладів, які слугували ширмою для проституції, зокрема й одностатевої. Про це пише газета El Pais.

 

Тему про проституцію підняв, виступаючи в Конґресі депутатів, лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо (Alberto Núñez Feijóo). Він назвав пана Санчеса «учасником розподілу доходів від огидного бізнесу – проституції». І тут же навмисно запитав прем'єра: «А за рахунок яких саме борделів ви жили?»

 

Останнім часом було кілька публікацій в іспанській пресі про те, що тесть прем'єр-міністра Сабініано Ґомес Серрано (Sabiniano Gómez Serrano), який помер у 2024 році, володів мережею клубів і саун, в яких нібито клієнтам нелегально надавали платні послуги сексуального характеру. Деякі видання навіть стверджують, що нібито серед обслуговуючого секс-персоналу були й чоловіки, які надавали послуги іншим чоловікам.

 

Альберто Нуньєс Фейхоо стверджує, що саме гроші від цього сумнівного бізнесу тестя й були використані для придбання будинку в Посуело-де-Аларкон, де Педро Санчес і його дружина Бегонья Ґомес мешкали до переїзду в Ла-Монклоа. Це будинок вартістю близько 700 тисяч євро, розташований у приватному елітному комплексі, площею 165 квадратних метрів, з трьома спальнями, двома ванними кімнатами та великими комунальними зонами.

 

Такж представники опозиції звинуватили дружину прем’єр-міністра в причетності до корупційних схем. Бегоньї Ґомес закидають, що нібито вона отримувала незаконні послуги від авіакомпанії Air Europa та її холдингової компанії. Як стверджується, вона нібито доклала руку до того, що у розпал пандемії авіакомпанія отримала від держави допомогу в розмірі €475 млн.

 

11.07.2025

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