У Греції затримали молдовського олігарха Влада Плахотнюка.

Свого часу він вважався найвпливовішою політичною фігурою в Молдові.

 

 

Правоохоронці Греції затримали двох молдовських громадян, один із них — бізнесмен і колишній лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк. Про це повідомив інформаційний портал Newsmaker.md з покликом на заяву поліції Молдови. На батьківщині Плахотнюк звинувачується у створенні злочинної організації, шахрайстві, корупції та відмиванні грошей.

 

Про затримання йдеться у повідомленні Генерального комісаріату молдовської поліції у Facebook: «Нещодавно офіційні канали зв'язку Інтерполу з Атен, Греція, повідомили, що було затримано двох громадян Республіки Молдова. Один із них — Володимир Плахотнюк». Ім'я другого затриманого не називається. Інформаційний портал Ipn.md пише, що, за деякими даними, йдеться про колишнього депутата від Демпартії Костянтина Цуцу. Обох було затримано на Атенському летовищі, коли вони намагалися вилетіти в Дубай.

 

Як заявив начальник Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну (Viorel Cernauteanu), Республіка Молдова співпрацює з Грецією для ініціювання процедури екстрадиції. «Це буде зроблено в найближчому майбутньому. Наразі ми обмінюємося даними та інформацією офіційними каналами», – додав Чернеуцяну.

 

Володимир Плахотнюк вступив до Демократичної партії Молдови у 2010 році, а у 2016-му став її головою. Перед цим його висували на посаду прем'єра, але тодішній президент країни Ніколае Тимофті відхилив його кандидатуру як таку, що «не відповідає необхідним критеріям». У 2019 році уряд країни, фактично сформований Володимиром Плахотнюком, був відправлений до демісії. Сам він утік з Молдови, тривалий час перебував у США, потім поїхав до Туреччини. Молдовський Національний центр боротьби з корупцією оголосив олігарха у міжнародний та міждержавний розшук. У лютому 2025 року в розшук його оголосив й Інтерпол.

 

22.07.2025

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