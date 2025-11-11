Експрезидента Франції Саркозі випустили з в'язниці.

Апеляційний суд у Парижі замінив ув'язнення на судовий нагляд.

Апеляційний суд у Парижі у понеділок, 10 листопада, ухвалив звільнити колишнього президента Франції, 70-річного Ніколя Саркозі з в'язниці та перевести його під судовий нагляд. Про це повідомила газета Le Monde. Тим самим суд задовольнив клопотання прокуратури. Таким чином Саркозі просидів у в'язниці Ля-Санте в Парижі менше трьох тижнів.

За рішенням апеляційного суду колишній президент республіки засуджений за незаконне фінансування передвиборчої кампанії залишається під судовим контролем, який, зокрема, передбачає заборону виїзду з території Франції. Йому також заборонено контакти з деякими особами та представниками судової влади, які мають стосунок до цієї справи. Окрім того, Саркозі повинен носити на нозі електронний браслет.

Виступаючи на засіданні через відеозв'язок, Ніколя Саркозі назвав своє ув’язнення «дуже важким» та «виснажливим».

Після звільнення з в’язниці Саркозі в автомобілі зі затемненим склом, під ескортом поліціянтів на мотоциклах, прибув до свого помешкання в 16-му окрузі Парижа.

Саркозі став першим французьким лідером післявоєнного періоду та першим колишнім президентом держави-члена Євроунії, який опинився у в'язниці. Наприкінці вересня його засудили до п'яти років позбавлення волі. За даними прокуратури Франції, колишній диктатор Лівії Муамар Каддафі в роки свого правління таємно передав на підтримку виборчої кампанії Саркозі 2007 близько 50 млн євро.

Саркозі почав відбувати цей термін покарання 21 жовтня у паризькій в'язниці Ля-Санте. Його посадили в одиночній камері площею 9 кв. м. На побачення до Саркозі дозволялося приходити тричі на тиждень. Саркозі мав можливість користуватися мобільним телефоном, але дзвінки були дозволені лише на схвалені правоохоронцями номери. Влада Франції позбавила Саркозі орденів Почесного легіону та «За заслуги».