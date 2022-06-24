Арештовано майно проросійського експрезидента Молдови Додона.

Також йому було оголошено про статус обвинуваченого в рамках кримінальної справи

Прокуратура Молдови наклала арешт на майно колишнього президента країни Ігоря Додона та його родини. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на слова самого політика. «Не можу повідомити подробиці. Я підписав документ, що не буду вам нічого говорити про це. Це все шоу, хочуть зробити мильну оперу і щодня робити телепередачу про справу Додона», – заявив Додон журналістам, які зустріли його під будівлею Антикорупційної прокуратури.

У прокуратуру Додона було викликано для вручення копії постанови про накладення арешту на його майно, що є об'єктом розслідування. Також йому було оголошено про статус обвинуваченого в рамках кримінальної справи.

У цьому контексті Генеральна прокуратура Республіки Молдова уточнила у своїй заяві:

«Суддя у кримінальних справах задовольнив клопотання прокурорів з боротьби з корупцією та санкціонував арешт нерухомого майна, яке належить особисто колишньому президентові Республіки Молдова, а також належить йому через підставних осіб. Таким чином, на даній стадії кримінального розслідування справи з метою забезпечення можливої ​​спеціальної або розширеної конфіскації майна було накладено арешт на таке рухоме та нерухоме майно:

- земельна ділянка та приватна садиба, розташована в Кишиневі, де проживає колишній президент з сім'єю;

- землі та споруди, розташовані за межами села Садова Каларашського району, що належать через підставних осіб, близьких до колишнього глави держави, які мають статус співучасників у скоєнні злочину із незаконного збагачення;

- 4 земельні ділянки та 6 будівель, розташованих у селі Моловата Дубосарського району, що належать через спільника, який нині перебуває у попередньому увязненні;

- 4 автомобілі, які належать через підставних осіб».

Нагадаємо, що затриманому 24 травня експрезидентові Ігорю Додону, відомому своїми симпатіями до Кремля, призначено запобіжний засіб – утримання під вартою на 30 діб. Йому висунуто звинувачення за статтями Кримінального кодексу Молдови, яке передбачає відповідальність за пасивну корупцію, отримання фінансування політичною партією від злочинної організації, незаконне збагачення та державну зраду. Його дружина Галина Додон визнана обвинуваченою у кримінальній справі про корупцію – співучасницею у так званій «справі про кульок». Їй заборонено полишати країну.

Перед цим тимчасовий виконувач обов’язків генпрокурора Молдови Думітру Робу (Dumitru Robu) підписав постанову про поновлення кримінальної справи у резонансній «справі про кульок». Йдеться про відеозапис 2019 року з офісу Демократичної партії, на якому тодішній лідер Демпартії олігарх-утікач Влад Плахотнюк передає Додону кульок – імовірно з грошима. З розмови Плахотнюка з Додоном стає зрозуміло, що ці гроші призначені для фінансування Партії соціалістів Республіки Молдова.