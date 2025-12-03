У Брюсселі спалахнув корупційний скандал з коштами ЄУ.

Затримано ексочільнцю європейської дипломатії Федеріку Моґеріні.

Колишню верховну представницю Європейської Унії з питань зовнішньої політики й безпеки Федеріку Моґеріні (Federica Mogherini) затримано у вівторок, другого грудня, під час поліційних рейдів у рамках розслідування справи про шахрайство. Про це повідомив телеканал Euronews.

Моґеріні була серед трьох підозрюваних, взятих під варту після того, як бельгійська поліція провела обшуки в офісах Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (European External Action Service – EEAS), Коледжі Європи у Брюґе та низці приватних будинків.

Другий затриманий – Стефано Санніно (Stefano Sannino), колишній генеральний секретар EEAS та чинний генеральний директор Генерального директорату Європейської комісії з Близького Сходу, Північної Африки та країн Перської затоки (The Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf – DG MENA). Третій затриманий, як повідомляється, є менеджером Коледжу Європи, його ім’я наразі не названо.

Нагадаємо, що посаду верховного представника ЄУ Моґеріні обіймала з 2014 до 2019 року. З вересня 2020 року вона працює ректором Коледжу Європи, престижного університету, який фінансує Євроунія.

Рейди поліції у зазначених інституціях були проведені за запитом Європейської прокуратури (European Public Prosecutor's Office – EPPO), яка розслідує шахрайство, пов'язане з проєктом, що фінансується ЄУ. У заяві EPPO йдеться, що розслідування зосереджено на Дипломатичній академії Європейської Унії – дев'ятимісячній програмі навчання молодих дипломатів, яка була надана Коледжу Європи у Бельгії в рамках тендеру ЄУ на період з 2021 до 2022 року.

Влада розслідує, чи порушила Європейська служба зовнішньополітичної діяльності правила проведення тендеру, надавши інформацію Коледжу до отримання ґранту на проєкт. У своїй заяві прокуратура пояснила, що існують поважні підозри в порушенні європейських правил сумлінної конкуренції під час тендеру та в тому, що «конфіденційна інформація, пов'язана з поточними закупівлями, була передана одному з кандидатів, які беруть участь у тендері». «Ці факти можуть свідчити про шахрайство у сфері закупівель, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці. Розслідування триває для з’ясування фактів та оцінки того, чи було допущено будь-які кримінальні правопорушення», – заявила Європейська прокуратура.