Експрезидента Молдови звинуватили в державній зраді.

Ігоря Додона затримано, у його помешканні проведено обшук.

 

 

У вівторок, 24 травня, колишнього президента Молдови Ігоря Додона, відомого своєю прихильністю до Росії, затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про державну зраду. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN із покликом на слова речниці Генеральної прокуратури Молдови Маріанни Керпек (Mariana Cherpec). Загалом проти Додона порушено справи за чотирма статтями Кримінального кодексу.

 

«Слідчі заходи тривають. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години. Розслідування проводиться у рамках кримінальної справи, порушеної за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада"», – розповіла Керпек. За її словами, обшуки проводять у 12 приміщеннях, які належать як Додону, так і його найближчому оточенню. Зокрема оперативники проводять обшуки в офісі Молдовсько-російського ділового союзу, який експрезидент створив та очолив лише у лютому.

 

Минулого тижня тимчасовий виконувач обов’язків генпрокурора Молдови Думітру Робу (Dumitru Robu) підписав постанову про поновлення кримінальної справи у резонансній справі про «кульок». Йдеться про відезапис 2019 року з офісу Демократичної партії, на якому тодішній лідер Демпартії, олігарх-утікач Влад Плахотнюк передає Додону пакет – імовірно з грошима. З розмови Плахотнюка з Додоном стає зрозуміло, що ці гроші призначені для фінансування Партії соціалістів Республіки Молдова.

 

Москва вже встигла відреагувати на затримання Додона. Під час брифінгу 24 травня журналісти запитали прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова, що він думає про звинувачення Ігоря Додона й обшуки правоохоронних органів. «Перш за все, це внутрішні справи Молдови. По-друге, звісно, ​​ми стурбовані тим, що знову закріпилася практика переслідування тих, хто виступає за розвиток двосторонніх дружніх відносин з Російською Федерацією, тобто з нашою країною. Тому, звісно, ​​ми хочемо сподіватися і бути впевненими, що всі законні права Ігоря Додона будуть дотримані», – сказав Пєсков.

24.05.2022

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