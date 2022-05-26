Експрезидента Додона посадили під домашній арешт.

Його звинувачують у корупції та державній зраді.

 

 

Експрезидента Молдови Ігоря Додона відправлено під домашній арешт на 30 діб. Таку постанову ухвалив у четвер, 26 травня, Кишинівський суд, відхиливши запит прокурорів про утримання під вартою в слідчому ізоляторі. Про це повідомив молдовський інформаційнй портал IPN. Водночас суд ухвалив, що швагр Додона Петру Меріняну, затриманий разом з ним, перебуватиме під арештом у слідчому ізоляторі протягом найближчих 30 діб.

 

Після закінчення судового засідання й оголошення постанови суду прокурор Петру Ярмалюк заявив, що звинувачення оскаржить це рішення. Це можна зробити протягом трьох діб. Раніше того ж дня Ярмалюк повідомив, що Додон збирався втекти з країни.

 

«Під час обшуку разом із квитком на дев'яту ранку 26 травня було виявлено великі суми в іноземній валюті, що свідчить про те, що він (Ігор Додон – ред.) мав намір полишити територію Республіки Молдова», – сказав прокурор.

 

Ігор Додон, своєю чергою, заявив, що кримінальна справа щодо нього є політичною, порушена на замовлення чинної президентки країни Маї Санду. За його словами, цим «керує амбасада США в Молдові з метою нейтралізації опозиції» в республіці.

 

Нагадаємо, що 24 травня колишнього президента Молдови Ігоря Додона, відомого своєю прихильністю до Росії, затримали на 72 години в рамках кримінальної справи про державну зраду. Загалом же проти Додона порушено справи за чотирма статтями Кримінального кодексу. Окрім зради йдеться про отримання фінансування для політичної діяльності від злочинної організації та незаконне збагачення.

26.05.2022

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