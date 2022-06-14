111-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Українські війська звільнили село Придонецьке і увійшли в лісний масив за десять кілометрів від центру Ізюма, повідомив OSINT-аналітик Ukraine Battle Map.

12:25 У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Україна повернула тіла 64 оборонців "Азовсталі", аби їх із пошаною поховати.

11:40 У місті Бердянськ Запорізької області окупанти планують встановити пам’ятник російському солдату - наразі на одній із вулиць поставили на землі камінь із посвятою воєнним злочинцям ("освободителям").

10:32 Апеляційний суд Львова заборонив партію "Наші" екснардепа Євгенія Мураєва. Її діяльність Мін’юст оцінив яко проросійську.

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Хоча основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ в районі Сіверськодонецька, західна група військ РФ вперше за кілька тижнів, ймовірно, досягла невеликого просування на харківському напрямку.

10 червня перший заступник голови військово-промислової комісії Росії спрогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 млрд рублів ($10-12 млрд), що означатиме збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.

Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізовувати оборонно-промислову базу РФ, щоб задовольнити вимоги, поставлені до неї війною в Україні. Однак, галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду. Російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може зірвати її спроби замінити втрачене в Україні обладнання.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 500 (+1o0) осіб, танків – 1434 (+2) од., бойових броньованих машин – 3503 (+11) од., артилерійських систем – 721 (+3) од., РСЗВ – 229 (+3) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 213 (+0) од., гелікоптерів – 179 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) од., автомобільної техніки – 2473 (+13) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 54 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,5% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

41,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

12,7% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:01 Артилеристи 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

07:48 Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомляє про часткові успіхи росіян у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута: