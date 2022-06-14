111-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Українські війська звільнили село Придонецьке і увійшли в лісний масив за десять кілометрів від центру Ізюма, повідомив OSINT-аналітик Ukraine Battle Map.
12:25 У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Україна повернула тіла 64 оборонців "Азовсталі", аби їх із пошаною поховати.
11:40 У місті Бердянськ Запорізької області окупанти планують встановити пам’ятник російському солдату - наразі на одній із вулиць поставили на землі камінь із посвятою воєнним злочинцям ("освободителям").
10:32 Апеляційний суд Львова заборонив партію "Наші" екснардепа Євгенія Мураєва. Її діяльність Мін’юст оцінив яко проросійську.
09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Хоча основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ в районі Сіверськодонецька, західна група військ РФ вперше за кілька тижнів, ймовірно, досягла невеликого просування на харківському напрямку.
10 червня перший заступник голови військово-промислової комісії Росії спрогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 млрд рублів ($10-12 млрд), що означатиме збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.
Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізовувати оборонно-промислову базу РФ, щоб задовольнити вимоги, поставлені до неї війною в Україні. Однак, галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду. Російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може зірвати її спроби замінити втрачене в Україні обладнання.
09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 32 500 (+1o0) осіб,
танків – 1434 (+2) од.,
бойових броньованих машин – 3503 (+11) од.,
артилерійських систем – 721 (+3) од.,
РСЗВ – 229 (+3) од.,
засобів ППО – 97 (+0) од.,
літаків – 213 (+0) од.,
гелікоптерів – 179 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) од.,
автомобільної техніки – 2473 (+13) од.,
кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
спеціальної техніки – 54 (+0) од.,
крилатих ракет – 125 (+0) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :
43,5% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),
25,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
41,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),
12,7% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),
15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
18,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
08:01 Артилеристи 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.
07:48 Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомляє про часткові успіхи росіян у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута:
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначалося.
На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.
На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.
На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.
На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.
На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.
На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.
На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.
14.06.2022