Ситуація з візитом до України керівників Італії, Франції та Німеччини залишається туманною.

Французька амбасада в Києві стверджує, що не має інформації про цей візит, офіс канцлера ФРН не підтверджує і не спростовує.

Амбасада Франції в Україні спростувала поширену в ЗМІ інформацію про ймовірний візит французького президента Емманюеля Макрона до Києва. У своїх дописах українські журналісти покликалися на нібито заяву першого радника посольства Франції в Україні Бруно Коссанеля (Bruno Caussanel). Заяву-спростування оприлюднено на офіційній сторінці дипломатичного представництва на Facebook.

«Перший радник Амбасади Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар щодо можливого візиту президента Макрона до України. Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналісту "Суспільного" у відповідь на його запитання», – наголошується в заяві амбасади. Тож амбасада Франції в Україні просить українських журналістів видалити свої повідомлення щодо цього.

Варто зазначити, що першою про евентуальний візит написала італійська газета La Stampa. У її повідомленні йшлося про те, що у четвер, 16 червня, Україну відвідають президент Франції Емманюель Макрон, бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Наразі незрозумілою залишається й ситуація з візитом Шольца. Станом на вечір понеділка, 13 червня, офіс німецького бундесканцлера не підтвердив інформацію про візит, хоча й не спростував її.

Аналогічна ситуація з Драґі. Як повідомила інформаційна аґенція AGI, офіс італійського прем’єра зберігає максимальну конфіденційність щодо евентуального візиту.