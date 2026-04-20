1517-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (80%).

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1712 із 1881 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:05 Кількість перетинів кордону України на виїзд в тиждень після Великодня перевищила кількість перетинів на в'їзд на 34 тис., тоді як за попередні два тижні ситуація була зворотною: потік на в'їзд був більшим та сумарно перевищив потік на виїзд на 128 тис., свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1308,1% артилерійських систем (з них 14,4% за минулий тиждень),

155,7% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

96,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Росіяни вночі н обстріляли Київщину дронами, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки у Броварському районі, є постраждалий, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей і одна загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська за добу здійснили 596 обстрілів по 39 населених пунктах Запорізької області, в Запоріжжі та Запорізькому районі постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 У Кривому Розі російські війська атакували об'єкт інфраструктури, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

09:20 Російські війська в неділю здійснили чергову спробу прориву через газову трубу, використовуючи газогін "Уренгой–Помари–Ужгород" в Сумській області, зазнали втрат – 35 убитими і 17 пораненими, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 253 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7767 дронів-камікадзе та здійснив 2916 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське, Долинка, Чарівне, Копані Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у напрямку Бочкового. На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили десять ворожих атак у районах населених пунктів Курилівка, Колісниківка, Ківшарівка, Борівська Андріївка та Радьківка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Кармазинівка, Греківка, Дробишеве, Лиман та в напрямку населених пунктів Шийківка й Твердохлібове. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Голубівка та Никифорівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки, Василівки, Ганнівки та Шевченка. На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у районах населених пунктів Олександроград та Січневе. На Гуляйпільському напрямку відбулися 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Павлівка та Щербаки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також ворог втратив два танки, дві бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 1427 безпілотних літальних апаратів, 174 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом останніх 48 годин російські війська провели чотири механізовані та моторизовані атаки в масштабі взводу або менше по всьому театру воєнних дій, однак ці атаки навряд чи зможуть посилити триваючу російську наступальну операцію весни-літа 2026 року.

• Українські сили безпілотних систем вперше застосували безпілотний перехоплювач, запущений з безпілотного надводного судна, для перехоплення російського безпілотника-ударника великої дальності «Шахед» і створюють батальйони морських безпілотників СБС.

• Директор російського підприємства оборонної промисловості розкритикував те, як прийнята російським урядом економічна політика надмірно охолодила російську економіку на шкоду зусиллям Росії з імпортозаміщення.