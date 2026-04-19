1516-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 17:30) росіяни атакували 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1686 із 1837 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:10 Вночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – “Атлант Аєро” (Таганрог, Ростовська область РФ). "Атлант Аєро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон". Ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.) та склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе - ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1305,7% артилерійських систем (з них 13,3% за минулий тиждень),

155,7% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

96,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед" на Чернігів загинула людина, ще четверо людей отримали поранення, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

09:35 Російські війська за минулу добу обстріляли 44 населених пунктів Запорізької області, пошкоджено об’єкти інфраструктури, житло та автівки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ безпілотниками різних типів та ракетами завдавали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, в Богодухові одна людина загинула, 4 людей постраждали, одну людину поранено в сел. Великий Бурлук, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:25 Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту Сумської області, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах; одна людина загинула, семеро постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське, Вовче Дніпропетровської області; Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке, Копані, Лісне, Трудове, Шевченківське, Новоукраїнка, Микільське, Юрківка, Зарічне, Балабине Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано дві штурмові дії противника. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку Новоплатонівки та у районі Петропавлівки, Піщаного. На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Дробишеве та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Новосергіївка. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили шість танків, 10 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, п’ять реактивних систем залпового вогню, 2019 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 203 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна продовжує проводити удари на великі відстані, використовуючи перевантажені російські системи ППО для нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах у Росії та окупованому Криму.

• Російські військові блогери розкритикували провали російської ППО на тлі успішної української кампанії ударів по російській нафтовій та оборонно-промисловій інфраструктурі.

• Схоже, що Росія використовує російські SIM-картки з можливістю міжнародного роумінгу в прикордонних районах України для забезпечення своєї кампанії ударів на великі відстані проти України.

• 17 квітня США продовжили дію винятку, що дозволяє Росії продавати наявні запаси нафти, що транспортується морським шляхом, до 16 травня.