1518-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ, та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (81%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1714 із 1895 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1310,7% артилерійських систем (з них 15,4% за минулий тиждень),

155,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 За добу російські війська завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, що призвело до загибелі 2 людей і поранення ще 10 у Запоріжжі та Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:40 Внаслідок нічної атаки російських БПЛА по Сумах постраждали 15 мешканців, серед яких троє дітей та переважна більшість людей літнього віку, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:30 За добу російські війська здійснили 10 атак на населені пункти двох районів Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомби, внаслідок чого поранення дістали четверо людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча. На Куп’янському напрямку агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове. На Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1905 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 192 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Оцінки шведської розвідки збігаються з давніми оцінками ISW щодо значних викликів, з якими стикається російська економіка, та спроб Кремля приховати ці проблеми, щоб створити хибне враження, нібито Росія здатна безкінечно підтримувати свої військові дії.

• Російські війська продовжують боротися за захист російської інфраструктури від повторюваних українських ударів.

• Російські війська спробували використати далекобійні одноразові ударні дрони для вбивства Сергія «Флеша» Бескрестнова, радника Міністерства оборони України з питань оборонних технологій та експерта з дронів і радіоелектронної боротьби.

• Україна продовжує розширювати співпрацю з державами Перської затоки.