1515-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1483 із 1601 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:10 Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило до 16 травня дію генеральної ліцензії, яка дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою та розвантаженням російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня. Водночас ліцензія не дозволяє операції за участю осіб, пов'язаних з Іраном, КНДР, Кубою, тимчасово окупованими територіями України та Автономною Республікою Крим, а також будь-яку іншу діяльність, заборонену чинними санкційними нормативами США.

10:05 Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що збагачений уран Ірану не буде переданий іншим країнам, зокрема Сполученим Штатам, попри заяви президента США Дональда Трампа щодо домовленості про його вилучення, пише The Jerusalem Post.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1303,1% артилерійських систем (з них 12,0% за минулий тиждень),

155,2% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

96,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок нічного російського удару по Краматорську поранення отримали двоє людей, пошкоджено житлові будинки, повідомляє пресслужба ДСНС України.

09:50 Протягом минулої доби ЗС РФ безпілотниками різних типів та ракетами завдавали ударів по Харкову і 25 населегих пунктах області за допомогою, постраждало семеро людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:45 Одеська область вночі зазнала атаки ударних безпілотників, унаслідок чого були уражені об'єкти портової та промислової інфраструктури, поранено людину, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:40 Російські війська за минулу добу обстріляли 45 населених пунктів Запорізької області, внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району за добу постраждали 10 людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:35 Вночі біля 4:00 внаслідок російської атаки було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, повідомили в Чернігівобленерго. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.

09:30 Російський безпілотник поцілив по приватному житловому будинку в Богодухові, постраждали двоє людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:25 Російські війська минулої ночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді, люди не постраждали, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури, повідомили начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров

09:20 Російські війська завдали удару безпілотником по одному з промислових підприємств Миргородського району на Полтавщині, люди не постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Коломійці Дніпропетровської області; Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Цвіткове, Шевченківське, Лісне, Чарівне, Мирне, Зарічне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві гармати, один пункт управління БпЛА та сім районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанських Хуторів та у бік Нескучного й Бочкового. На Куп’янському напрямку агресор два рази атакував в напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку противник двічі намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Греківки та у бік Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Молодецьке, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів у бік Калинівського, Вербового, Злагоди, Вороного та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Староукраїнка, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також наші воїни знешкодили шість танків, 10 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, 2104 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 180 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Чиновники в російських регіонах, які Кремль історично намагався захистити від наслідків війни в Україні, починають визнавати вплив ударів українських безпілотників великої дальності по тилу Росії.

• Російські державні опитування фіксують зростання невдоволення суспільства діями президента Росії Путіна на тлі зростаючих жертв війни та непопулярної кампанії цензури.

• За повідомленнями, російський морський експорт нафти скоротився після ескалації кампанії України з нанесення ударів великої дальності по російській нафтовій інфраструктурі та портах.

• За повідомленнями, українські сили у рамках постійних технічних інновацій для протидії російській кампанії з використанням безпілотників великої дальності успішно застосували перехоплюючий безпілотник «Стінг», керуючи ним на відстані дві тисячі кілометрів.

• Україна продовжує укладати угоди про спільне виробництво з німецькими оборонними промисловими компаніями для підтримки можливостей протиповітряної оборони України шляхом розширення спільних виробничих зусиль.

• Російські сили запустили 172 безпілотники дальнього радіусу дії та одну ракету проти України. Українські сили продовжили свою кампанію ударів по військових об'єктах у прикордонних областях Росії.