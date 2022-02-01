Презентацію партнерства Україна-Польща-Британія відклали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про те, що презентація геополітичного партнерства України, Польщі та Великої Британії довелося відкласти. Причина – недуга очільниці МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

"Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра (2 лютого, – Z) у рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід, і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат", – поінформував міністр закордонних справ.

Нагадаємо, цього тижня в Україні побувають прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі Борис Джонсон і Матеуш Мазовецький. Напередодні джерела BBC News Україна припустили, що очільники урядів візьмуть участь у презентації тристороннього альянсу. Втім офіційні джерела в Офісі Президента цього не підтвердили.

Кулеба заявив, що цей новий формат є частиною стратегії "малих альянсів". "Ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", – прокоментував голова МЗС.

Міністр розповів, що новий формат не прив’язаний до локальної географії. "Це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій", – уточнив він.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, а й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", – прокоментував голова МЗС.

21 січня міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час візиту до Австралії анонсувала створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

"Ми посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс. "Треба, щоб усі згуртувалися", – додала пані міністр.

Британська аналітична організація Council on Geostrategy, реаґуючи на анонс Елізабет Трасс, склала мапу вірогідного союзу. "Як ця нова група виглядатиме? І яким є її геополітичне призначення?" – написали експерти у twitter.

На тій карті Росію та Білорусь було позначено як ворожі країни. Натомість Україна з Польщею та вістрям – Великою Британією – разом із країнами-членами НАТО, де присутні британські солдати, немоби формували вісь спротиву РФ. Очевидно, саме на цю мапу реаґував Дмитро Кулеба, коли казав, що українсько-польсько-британський альянс формується не через "локальну географію", а через цінності. Голова МЗС України також опублікував власну версію мапи, де нема ні військових баз, ні НАТО, ні російсько-білоруського союзу.

У неділю Міністерство закордонних справ оголосило, що цього тижня Україну відвідають прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і голова уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Джерела BBC News Україна припустили, що Джонсон і Моравецький їдуть в Україну запускати новий політично-безпековий альянс за участі Великої Британії, України та Польщі.

Водночас в Офісі Президента наразі не підтвердили, що Джонсон і Моравецький їдуть саме для участі в тристоронньому саміті. "Ця опція серйозно опрацьовується, але переговори тривають, ми уточнюємо деталі", – прокоментували на Банковій.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав ВВС News Україна, що новий альянс – це "не зовсім НАТО на трьох". "Але це дійсно спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний момент", – заявив посол.