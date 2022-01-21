Британське МЗС анонсувало нове геополітичне партнерство – Сполучене Королівство, Україна, Польща.

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс обмовилася про створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

 

 

Таку заяву пані Трасс, державна секретарка Її Величності із закордонних і справ Співдружності націй, висловила під час виступу в Інституті Лоуі в Австралії.

 

Британська аналітична організація Council on Geostrategy прокоментувала у Twitter: "Ліз Трасс згадала про формування нової "тристоронки" між Об'єднаним Королівством, Польщею та Україною. Як ця нова група виглядатиме? І яким є її геополітичне призначення?" – замислилися експерти.

 

Згідно зі стенограмою виступу, поданою на офіційній сторінці британського уряду, Елізабет Трасс заявила, що Володимир Путін мусить відчепитися від України, "перш ніж зробить велику стратегічну помилку". 

 

"Україна – то горда держава з довгою історією. Вони зазнали багато вторгнень раніше – іще з монголів і татар. Вони потерпали від організованого державою голоду. Їхній спротив має глибоке коріння. Якщо доведеться, українці битимуться, щоб захистити свою країну", – сказала пані міністр.

 

Графіка – Council on Geostrategy

 

Елізабет Трасс заявила, що російське вторгнення перетвориться для Москви на "трясовину" – так, як було в Афганістані і Чечні. 

 

Голова британської дипломатії підтвердила, що Росії доведеться заплатити високу ціну за агресію. Велика Британія зголосилася надати допомогу Україні – йдеться і про військові тренування, і про озброєння. До того ж, Лондон провадить консультації щодо якнайдошкульнішого фінансового покарання для РФ. 

 

"Ми також посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки (в ориґіналі – and we’re fostering new trilateral ties, – Z) з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс.

 

"Треба, щоб усі згуртувалися", – резюмувала пані міністр.

 

Нагадаємо, у листопаді посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав у Лондоні міжурядову рамкову угоду, котра передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення для України двох морських баз.

 

Через кілька днів після підписання угоди міністри оборони України та Великої Британії Олексій Резніков і Бен Воллес поширили спільну заяву, в якій оголосили про посилення двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності.

 

Невдовзі після цього Резніков заявив про те, що Україні не вистачає справжньої підтримки з боку інших країн Заходу, і передовсім українці розраховують на солідарність Сполучених Штатаів Америки, Великої Британії, Канади (тоді міністр іще використав узагальнення – "англосакські країни").

 

Цього тижня Велика Британія розпочала постачання Україн протиракетних комплексів.

 

"Україна має повне право захищати свої кордони, і новий пакет допомоги більше розширює її можливості", – заявив міністр оборони Бен Воллес.

 

Згідно з даними Sky News, Об'єднане Королівство відправило в Україну приблизно дві тисячі одиниць протитанкової зброї.

 

21.01.2022

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