Британське МЗС анонсувало нове геополітичне партнерство – Сполучене Королівство, Україна, Польща.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс обмовилася про створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

Таку заяву пані Трасс, державна секретарка Її Величності із закордонних і справ Співдружності націй, висловила під час виступу в Інституті Лоуі в Австралії.

Британська аналітична організація Council on Geostrategy прокоментувала у Twitter: "Ліз Трасс згадала про формування нової "тристоронки" між Об'єднаним Королівством, Польщею та Україною. Як ця нова група виглядатиме? І яким є її геополітичне призначення?" – замислилися експерти.

Згідно зі стенограмою виступу, поданою на офіційній сторінці британського уряду, Елізабет Трасс заявила, що Володимир Путін мусить відчепитися від України, "перш ніж зробить велику стратегічну помилку".

"Україна – то горда держава з довгою історією. Вони зазнали багато вторгнень раніше – іще з монголів і татар. Вони потерпали від організованого державою голоду. Їхній спротив має глибоке коріння. Якщо доведеться, українці битимуться, щоб захистити свою країну", – сказала пані міністр.

Графіка – Council on Geostrategy

Елізабет Трасс заявила, що російське вторгнення перетвориться для Москви на "трясовину" – так, як було в Афганістані і Чечні.

Голова британської дипломатії підтвердила, що Росії доведеться заплатити високу ціну за агресію. Велика Британія зголосилася надати допомогу Україні – йдеться і про військові тренування, і про озброєння. До того ж, Лондон провадить консультації щодо якнайдошкульнішого фінансового покарання для РФ.

"Ми також посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки (в ориґіналі – and we’re fostering new trilateral ties, – Z) з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс.

"Треба, щоб усі згуртувалися", – резюмувала пані міністр.

Нагадаємо, у листопаді посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав у Лондоні міжурядову рамкову угоду, котра передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення для України двох морських баз.

Через кілька днів після підписання угоди міністри оборони України та Великої Британії Олексій Резніков і Бен Воллес поширили спільну заяву, в якій оголосили про посилення двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності.

Невдовзі після цього Резніков заявив про те, що Україні не вистачає справжньої підтримки з боку інших країн Заходу, і передовсім українці розраховують на солідарність Сполучених Штатаів Америки, Великої Британії, Канади (тоді міністр іще використав узагальнення – "англосакські країни").

Цього тижня Велика Британія розпочала постачання Україн протиракетних комплексів.

"Україна має повне право захищати свої кордони, і новий пакет допомоги більше розширює її можливості", – заявив міністр оборони Бен Воллес.

Згідно з даними Sky News, Об'єднане Королівство відправило в Україну приблизно дві тисячі одиниць протитанкової зброї.