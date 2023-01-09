Голова ОБСЄ виступала проти виключення Росії.

Гельґа Марія Шмід відстоює необхідність тримати відкритими канали спілкування з Росією.

 

 

Генеральна секретарка Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) німецька дипломатка Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) виступила проти вигнання Росії з організації. Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, дев’ятого січня. Вона відстоювала необхідність тримати відкритими канали спілкування з Росією.

 

Під час інтерв’ю журналіст Крістоф Шільц (Christoph Schiltz) зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закидає ОБСЄ, що та перебуває на «автобані до в пекла», оскільки не позбавляє членства Росію, яка брутально зловживає принципами організації. На що пані Шмід відповіла:

 

«По-перше, ніхто не ставить під сумнів, що Росія напала на Україну і Москва є аґресором у цій війні. Міністр закордонних справ України має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ – як-от державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили – були спаплюжені. По-друге, на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, який можна було б застосувати до Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як Євроунія чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Її заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації».

 

За словами керівниці ОБСЄ, збереження дипломатичних каналів не означає, що організація погоджується з позицією Москви. Вона нагадала, що 2022 року Польща головувала в ОБСЄ і на кожній сесії ставила питання про загарбницьку війну Росії проти України. «Не було business as usual. Сидіти за одним столом не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями. Навпаки, вже з березня переважна більшість країн задіяли механізм ОБСЄ для розслідування порушень прав людини внаслідок російського вторгнення в Україну. Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування», – наголосила Гельґа Марія Шмід.

 

До складу ОБСЄ входять 57 країн з населенням 1,3 млрд осіб. З початку російсько-української війни Росія блокує бюджет організації.

09.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23 | | Україна
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23 | | Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23 | | Україна
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23 | | У світі
Гідно попрощатися з Різдвом 7 січня
Тетяна ШПАЙХЕР
Що робити з тими, які після анонсованої реформи захочуть і надалі святкувати Різдво 7 січня? Треба дати можливість робити це у рамках рідних конфесій.
06.01.23 | | Галичина
317-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має
06.01.23 | | Україна
Здеградована реальність
Артур Сандауер
Бруно Шульц весь час гойдає нашу уяву між здеградованою реальністю і створеним міфом; ці дві суперечні тенденції – сублімації і компрометації – перетинаються постійно
05.01.23 | | Минуле
316-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій росіяни успіху не мали. На Запорожжі та Херсонщині противник веде активну оборону.
05.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.