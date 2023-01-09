Голова ОБСЄ виступала проти виключення Росії.

Гельґа Марія Шмід відстоює необхідність тримати відкритими канали спілкування з Росією.

Генеральна секретарка Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) німецька дипломатка Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) виступила проти вигнання Росії з організації. Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, дев’ятого січня. Вона відстоювала необхідність тримати відкритими канали спілкування з Росією.

Під час інтерв’ю журналіст Крістоф Шільц (Christoph Schiltz) зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закидає ОБСЄ, що та перебуває на «автобані до в пекла», оскільки не позбавляє членства Росію, яка брутально зловживає принципами організації. На що пані Шмід відповіла:

«По-перше, ніхто не ставить під сумнів, що Росія напала на Україну і Москва є аґресором у цій війні. Міністр закордонних справ України має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ – як-от державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили – були спаплюжені. По-друге, на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, який можна було б застосувати до Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як Євроунія чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Її заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації».

За словами керівниці ОБСЄ, збереження дипломатичних каналів не означає, що організація погоджується з позицією Москви. Вона нагадала, що 2022 року Польща головувала в ОБСЄ і на кожній сесії ставила питання про загарбницьку війну Росії проти України. «Не було business as usual. Сидіти за одним столом не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями. Навпаки, вже з березня переважна більшість країн задіяли механізм ОБСЄ для розслідування порушень прав людини внаслідок російського вторгнення в Україну. Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування», – наголосила Гельґа Марія Шмід.

До складу ОБСЄ входять 57 країн з населенням 1,3 млрд осіб. З початку російсько-української війни Росія блокує бюджет організації.